В Литве отмечают День государственности Глава МИД Литвы поздравил граждан с национальным праздником

Литва отмечает День государственности - национальный праздник, связанный с коронацией короля Миндаугаса в 1253 году. Об этом сообщили в МИД республики в соцсети американской компании X в понедельник, 6 июля.

В литовском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ежегодно 6 июля литовцы в разных странах мира одновременно исполняют национальный гимн. Эта традиция, как отмечается, символизирует государственность, национальную идентичность и единство литовского народа вне зависимости от места проживания.

С поздравлением к гражданам также обратился министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. По его словам, литовская государственность «никогда не была данностью», а на протяжении веков создавалась, защищалась и сохранялась благодаря мужеству, единству и приверженности свободе.

«Та же ответственность лежит на нас и сегодня - защищать нашу свободу, отстаивать наши ценности и строить более сильную Литву для будущих поколений», - отметил Будрис.

Министр назвал Литву «крепостью, ответственностью и силой» литовского народа и поздравил соотечественников по всему миру с Днем государственности.

День государственности в Литве отмечается в память о коронации Миндаугаса — первого и единственного короля Литвы. Праздник считается одним из ключевых символов литовской национальной истории и государственности.