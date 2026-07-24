В фестивале примут участие пилоты из десяти стран, а впервые в небо поднимется аэростат в форме кита, созданный по рисунку турецкой школьницы

В Каппадокии пройдет фестиваль воздушных шаров В фестивале примут участие пилоты из десяти стран, а впервые в небо поднимется аэростат в форме кита, созданный по рисунку турецкой школьницы

В турецкой Каппадокии с 30 июля по 2 августа пройдет седьмой Международный фестиваль воздушных шаров. Над знаменитыми долинами с «дымоходами фей» поднимутся 30 аэростатов необычной формы из десяти стран.

Фестиваль организован Министерством культуры и туризма Турции. Помимо Турции, в нем примут участие команды из США, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Словакии, Австрии и Польши.

Фигурные аэростаты в виде турецкого флага, осьминога, совы, клоуна, цыпленка, волка, утки, попугая, ракеты, сердца и земного шара будут подниматься в небо на рассвете вместе со 156 воздушными шарами, которые ежедневно выполняют полеты над Каппадокией.

В вечернее время в музее под открытым небом Пашабаглары состоятся световые шоу с участием аэростатов.

Координатор фестиваля Мехмет Халис Айдоган сообщил агентству Anadolu, что интерес к мероприятию ежегодно растет благодаря продвижению региона Министерством культуры и туризма. При этом число участников пришлось ограничить из-за высокой интенсивности регулярных полетов в Каппадокии.

По его словам, подготовка к фестивалю находится на завершающей стадии, а зарубежные пилоты и их команды уже начали прибывать в Турцию.

«Во многих странах мира проводятся фестивали воздушных шаров. Крупные мероприятия проходят в США, Франции, Бельгии и Мексике. Но главная особенность Каппадокии — это уникальная территория, где ежедневно в воздух поднимаются 156 воздушных шаров. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы полетать или просто полюбоваться этим зрелищем. А специальные фигурные аэростаты делают его по-настоящему уникальным и отличают наш фестиваль от всех остальных», — отметил Айдоган.

Он также подчеркнул, что фестиваль способствует укреплению туристического бренда Каппадокии и помогает привлекать детей к авиации.

Особенностью нынешнего фестиваля станет первый полет воздушного шара в форме кита, созданного по рисунку ученицы шестого класса Бенги Серры Каи, победившей в городском конкурсе «Воздушный шар моей мечты».

По словам Айдогана, аэростат был изготовлен специально для фестиваля и впервые поднимется в небо вместе с детьми.

«Дети проявляют огромный интерес к фестивалю, и мы хотим развивать это направление, делая их участие еще более активным», — сказал он.