В Казахстане прошло мероприятие в рамках «Недели турецкой кухни» Посольство Турции в Астане организовало торжественный гала-ужин

В Астане, столице Казахстана, в рамках «Недели турецкой кухни» состоялось мероприятие, на котором известные турецкие шеф-повара представили традиционную кухню в современной интерпретации.



В рамках «Недели турецкой кухни», которая в этом году проходит в разных странах мира под девизом «Наследие за одним столом» под патронажем супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган, посольство Турции в Астане организовало торжественный гала-ужин.

В мероприятии приняли участие посол Турции в Астане Мустафа Капуджу, казахстанские чиновники, представители культурной и медийной сферы, а также главы дипломатических миссий различных стран.

В ходе вечера были представлены традиционные блюда турецкой кухни в специальном меню, подготовленном известными турецкими шеф-поварами Али Ронаем, Гёкханом Челиком и Хаканом Доганом.

Выступая на мероприятии, посол Капуджу заявил, что рад приветствовать гостей на этом особом гала-ужине, организованном в честь богатства турецкой гастрономии. Дипломат подчеркнул, что тема этого года - «Наследие за одним столом» - акцентирует внимание на истории, воспоминаниях, культуре, традициях и накопленных поколениями знаниях, формирующих общее наследие.

Турецкая кухня — это не только вкусы, но и важный носитель культурного наследия, - сказал посол.

В представленное в этот вечер меню вошли образцы анатолийской хлебной культуры — юфка, базлама, рамазан-пиде и хлеб на закваске, а также оливковое масло, произведенное в Турции.

Гостям также были предложены жареные злаки и сезонная зелень.

Акцент на турецко-казахском братстве

Специальное меню, подготовленное в ходе вечера, подчеркнуло общее наследие турецкой и казахстанской кулинарных традиций.

В разделе, представленном под названием «Два голоса одного теста», были поданы анатолийские манты с бараниной и среднеазиатские манты в интерпретации шеф-поваров.

В меню также вошли долма из виноградных листьев, ичли-кёфте, мясные лепешки (Урфа), кешкек и тандыр из баранины.



На десерт гостям предложили хрустящий рулет из слоеного теста для баклавы с фисташками, лукум, дворцовую халву, миндальную пасту, а также жент — казахский десерт.

Подготовленное меню привлекло внимание в качестве «современной интерпретации, объединяющей турецкую и казахскую кухни».