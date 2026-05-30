В Каракасе представили традиции турецкого застолья и знаменитые блюда кухни Анатолии и Кайсери

В Венесуэле прошли мероприятия в рамках Недели турецкой кухни В Каракасе представили традиции турецкого застолья и знаменитые блюда кухни Анатолии и Кайсери

В Венесуэле в рамках Недели турецкой кухни состоялись мероприятия, посвященные теме «Наследие за одним столом», в ходе которых были представлены культура турецкого застолья и традиционные национальные блюда.

Мероприятия прошли в столице страны Каракасе в рамках Недели турецкой кухни, которая отмечалась с 21 по 27 мая по инициативе супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган.

Организаторами выступили посольство Турции в Каракасе, Институт имени Юнуса Эмре, Фонд Маариф Турции и авиакомпания Turkish Airlines.

Серия мероприятий, организованных на площадке Института имени Юнуса Эмре с участием преподавателя факультета туризма Университета Эрджиес доктора Мустафы Улкера, вызвала большой интерес у публики.

Гостям были представлены традиционные блюда турецкой кухни, а также гастрономическое наследие провинции Кайсери.

В течение недели большой интерес вызвали кулинарные мастер-классы для студентов факультета гастрономии Католического университета имени Андреса Бельо (UCAB). Будущие венесуэльские шеф-повара получили возможность на практике познакомиться с техниками и тонкостями турецкой кухни под руководством доктора Улкера.