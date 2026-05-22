В Баку представили изысканные вкусы турецкой кухни Мероприятие прошло в рамках «Недели турецкой кухни»

В Баку в рамках «Недели турецкой кухни» прошло мероприятие, на котором были представлены традиционные турецкие блюда.

Организатором мероприятия выступили посольство Турции в Баку и культурный центр «Институт Юнуса Эмре» (YEE).

Неделя турецкой кухни ежегодно проводится по инициативе супруги президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган и Министерства культуры и туризма Турции 21–27 мая в разных точках мира.

На мероприятии в Баку приняли участие посол Турции в Баку Бирол Акгюн, заместитель министра культуры Азербайджана Сеадет Юсифова, представители дипломатических миссий различных стран и депутаты.

Гостям были предложены классические блюда, десерты и напитки турецкой кухни, такие как яйла шорбасы, долма из виноградных листьев, чиг-кефте, кысыр (острый салат из булгура), фаршированные котлеты (ичли кёфте), лахмаджун, манты, тандыр-кебаб, а также десерты из айвы и тыквы.

Выступая на мероприятии, Акгюн заявил, что турецкая кухня сформировалась на обширной географической территории, впитав в себя мудрость цивилизаций.

Глава дипмиссии отметил, что Неделя турецкой кухни, отмечаемая в Турции и по всему миру различными мероприятиями, в этом году проходит под девизом «Наследие за столом».

«Традиционные блюда — это не просто совокупность рецептов. Они являются неотъемлемой частью турецкой культуры, которая объединяет людей за одним столом, укрепляет связи, взаимопонимание и чувство принадлежности».

Акгюн также выразил удовлетворение от возможности познакомить гостей с устойчивой, ориентированной на принцип «ноль отходов», здоровой и традиционной турецкой кухней, отражающей богатое кулинарное наследие, передаваемое из поколения в поколение.