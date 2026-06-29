Первый тюркологический съезд впервые был проведен в 1926 году в Баку

В Баку открылась Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда Первый тюркологический съезд впервые был проведен в 1926 году в Баку

29 июня в Центре Гейдара Алиева в столице Азербайджана Баку прошла церемония открытия Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

Как сообщают зербайджанские госСМИ, сначала было зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Тюркологического съезда.

Неделя, состоящая из цикла мероприятий, связанных с наукой и культурой, организована в соответствии с Распоряжением президента Азербайджана «О проведении 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда» от 22 октября 2025 года.

Первый тюркологический съезд впервые был проведен в 1926 году в Баку. Инициатива о проведении съезда 100 лет спустя была выдвинута президентом Ильхамом Алиевым на 12-м Саммите глав государств Организации тюркских государств, прошедшем 6-7 октября 2025 года в городе Габала.

Неделя тюркского мира, которая продлится до 3 июля, проходит при совместной организации Министерства культуры, Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), Министерства науки и образования и при партнерстве Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Бакинского государственного университета, Тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия.

В официальной церемонии открытия принимают участие 80 известных ученых-тюркологов из различных научных центров в общей сложности 20 стран, включая тюркские республики, а также представители тюркских международных организаций.