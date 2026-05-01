В Баку выстраиваются культурные мосты: ковровое искусство на международной площадке Мастера и эксперты из разных стран рассказали о развитии и роли коврового искусства в сохранении культурного наследия

В Баку с 1 по 3 мая проходит Международный фестиваль ковров. В рамках фестиваля 1 мая состоится Международный ковровый форум с участием специалистов отрасли и экспертов.

Основные мероприятия состоятся 2 и 3 мая на территории старого города Ичеришехер. В эти дни будут организованы выставки ковров, на которых будут представлены работы как азербайджанских, так и зарубежных мастеров.

Ожидается участие представителей различных стран, что придает мероприятию международный характер. В рамках фестиваля будет продемонстрировано разнообразие школ ковроткачества и художественных традиций.

Фестиваль проводится в преддверии профессионального праздника — Дня ковроткача, который ежегодно отмечается в Азербайджане 5 мая.

Фестиваль - платформа культурного взаимодействия

В беседе с «Анадолу» мэр турецкого города Султанханы, расположенного в провинции Аксарай в Центральной Анатолии, и владелец компании «Султан Сарай Халы» Фахри Солак отметил, что Международный фестиваль ковров в Баку является важной платформой культурного взаимодействия между Турцией и Азербайджаном.

По его словам, отношения между двумя странами выходят далеко за рамки межгосударственного сотрудничества и представляют собой связь братских народов, объединенных общими историческими корнями и культурной памятью. Одним из наиболее ярких выражений этого общего наследия он назвал искусство ковроткачества, которое в обеих странах занимает особое место в повседневной жизни, традициях, семейных ценностях и национальной идентичности.

Солак подчеркнул, что фестиваль в Баку — это не просто выставка ковров, а пространство, где обсуждаются общие ремесленные знания, развивается культурная дипломатия и формируются перспективы будущего сотрудничества. Он также отметил, что участие таких исторических центров ковроткачества, как Султанханы, делает культурные связи между двумя странами еще более заметными и прочными.

По его мнению, подобные мероприятия открывают новые возможности не только в культурной сфере, но и в области туризма, экономики и образования. Бакинский музей ковра и изящество азербайджанских орнаментов, как добавил он, служат для мастеров источником вдохновения и символом братства двух народов.

Мэр Султанханы отметил, что его должность и деятельность в сфере ковроткачества тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, поскольку обе направлены на сохранение исторического и культурного наследия региона. «Должность мэра для меня — это гораздо больше, чем административная работа. Главное — ответственность перед историей, людьми и будущим», — подчеркнул он.

По его словам, Султанханы исторически является важным центром караванных путей и ручного ковроткачества, а современная работа в этой сфере продолжает это многовековое наследие. «Будущее любого места формируется только через уважение к его прошлому и памяти», — отметил Солак.

Говоря о традициях ковроткачества, он подчеркнул, что наибольшую ценность представляют не только узоры и техники, но и передача терпения, системы ученичества и культурной памяти. «В каждом узле ковра есть образ жизни, цветовое восприятие и эстетический опыт географии», — говорит он, добавляя, что важно сохранить образование, документирование и устойчивое производство, а также вовлечение молодежи.

Отдельно Солак обратил внимание на проблемы реставрации ковров, среди которых ключевой является нехватка квалифицированных мастеров и ослабление традиционной системы передачи знаний. «Реставрация — это не быстрая коммерческая работа, она требует терпения, знаний и этики», — подчеркнул он.

По его мнению, такие центры, как Султанханы, играют важную роль в сохранении ковроткачества как «живого наследия». «Мы рассматриваем Султанханы не только как производственный, но и как культурный центр, который соединяет прошлое с будущим», — отметил Солак.

«Путь от того, кем были, к тому, кем становимся»

Азербайджанский художник Фарид Расулов отметил, что «активация» традиционных узоров в современном искусстве является естественным продолжением культурного наследия и способом его переосмысления в глобальном контексте. По его словам, современное искусство не отрывается от прошлого, а развивается на его основе. «Современное искусство — это продолжение предыдущих поколений, наших корней и культурного наследия. Показывая, из чего состоит мое наследие, я прокладываю путь от того, кем мы были, к тому, кем мы становимся», — отметил он.

Расулов отметил, что современное искусство может изменить восприятие карабахского ковроткачества в мире. «Безусловно, современное искусство — это язык, с помощью которого я, как художник, могу рассказать о том, что меня интересует», — отметил он, добавив, что в своих работах стремится создавать новые мотивы на основе традиционных.

Говоря о символах, художник отметил, что каждый из них имеет важное значение, которое со временем может меняться. «Я стараюсь сохранить классическое значение, но при этом предлагаю свою интерпретацию», — отметил он, добавив, что каждый зритель воспринимает символ через собственную призму.

Расулов также отметил роль технологий в работе с ковром — от цифровых исследований орнаментов до создания эскизов в графических программах, использования современных красителей и 3D-форм. «Весь процесс — от исследования до реализации — становится многослойным», — отметил он.

По его мнению, ковроткачество сегодня становится частью современного арт-рынка. В этом контексте он отметил, что азербайджанские художники уже представлены на международной арене, а такие проекты, как участие в Венецианской биеннале, усиливают это направление. «Я тоже надеюсь, что мои эскизы карабахских ковров будут известны по всему миру, войдут в лучшие коллекции и станут частью современного арт-рынка», — отметил он.

Отдельно Расулов отметил важность Международного фестиваля ковра в Баку, который, по его словам, играет значимую роль в глобальном переосмыслении этого искусства. «Фестиваль ковра, который уже проходит в третий раз в Баку, играет важную глобальную роль», — отметил он, добавив, что мероприятие помогает представить ковер в новых формах и контекстах и способствует его продвижению на международном уровне.

Шырдак как живое наследие кочевой культуры Кыргызстана

Исполнительный директор «Kyrgyz Handmade» Динара Асанбаева рассказала об уникальности шырдака и особенностях традиционного кыргызского войлочного искусства.

По ее словам, уникальность шырдака заключается прежде всего в технологии его изготовления: изделие создается на основе войлока, на котором вручную рисуется узор, затем он вырезается и сшивается в единую композицию. «И важная особенность — когда делается один шырдак, автоматически выходит второй, зеркальный. Мы называем это маргинал и позитив», — отметила она, подчеркнув, что именно эта особенность делает изделие уникальным.

Говоря о связи шырдака с образом жизни кочевых народов Кыргызстана, она подчеркнула, что он тесно связан с традиционной юртой и кочевой культурой. По ее словам, войлок использовался как защита от холода и жары, а также был удобен при передвижении. «Шырдак — это как визуальная философия кочевой жизни, где важны баланс и гармония с природой», — сказала она, добавив, что орнаменты отражают окружающий мир — горы, воду, огонь и животных.

Отдельно она рассказала о символике орнаментов, среди которых рог барана как знак богатства и силы, волнообразные мотивы как символ жизни, а также треугольные элементы, которые традиционно воспринимаются как защитные. «Мы называем их учакучу — это символ защиты от всего плохого», — пояснила она.

По ее словам, сегодня традиционная технология частично трансформируется, особенно в производстве войлока, однако ручная работа в создании орнаментов и сборке изделия сохраняется. Она также подчеркнула важность передачи ремесла молодому поколению, чтобы оно не исчезло.

Динара Асанбаева отметила, что участие в международных фестивалях позволяет представить шырдак не только как ремесло, но и как искусство. «Это возможность показать наше изделие как часть культуры и искусства», — сказала она.

Говоря о сходстве с азербайджанским ковроткачеством, она отметила, что оба вида искусства объединяет ручной труд и передача традиций, однако различаются детализацией и техникой исполнения. В завершение она выразила мнение, что шердак может стать частью общего культурного бренда тюркского мира, подчеркнув его значение как символа идентичности и наследия.

Схожесть орнамента у народов Центральной Азии и Кавказа

Художница из Казахстана Асель Сабыржанкзы, известная в социальной сети как «Ассоль», в место холстов использует настоящие ковры, превращая их в картины.

Ассоль, отвечая на вопрос о диалоге культур, отметила, что в своем творчестве ясно ощущает связь между Центральной Азией и Кавказом, а также тюркскими странами. «Да, я это чувствую. Через ковер этот диалог происходит естественно, без слов. У народов Центральной Азии и Кавказа - общий ритм орнамента, схожее чувство формы, уважение к символу. И когда я работаю, я не разделяю это на "здесь" и "там" - для меня это единое культурное поле, в котором каждая страна звучит по-своему. Мы братские народы. Здесь я чувствую себя как дома», — сказала она.

По ее словам, ковер становится точкой соприкосновения традиций и современности. «Мои работы становятся точкой встречи: где традиции перекликаются, а современный взгляд соединяет их в одном высказывании. И, наверное, в этом и есть ценность - показать, что через искусство, особенно через ковер, мы не просто сохраняем наследие, а продолжаем общий разговор культур», — отметила художница.

Говоря об участии в Международном фестивале ковра в Баку, Сабыржанкызы подчеркнула, что это значительно повлияло на ее восприятие ковра как художественного медиума. «Участвуя в таком мероприятии я понимаю, что ковер это не просто носитель традиций, а живой язык, который можно переосмысливать и изучать бесконечно», — сказала она.



«Я еще сильнее почувствовала, что ковер - это не фон, и не материал, а самостоятельный художественный объект в который я должна с уважением и осмыслением вписать свою часть искусства», — добавила художница, отметив, что он способен передавать эмоции и современную идентичность.

Особое значение для нее, как отметила художница, имеет представление работ именно в Азербайджане. «Для меня представить свои работы в Баку большая честь. Я очень люблю Азербайджан. Здесь ковер - не просто ремесло, а часть культурного кода, и ты это остро чувствуешь везде, особенно в Старом городе», — сказала она, добавив, что воспринимает участие не как демонстрацию, а как диалог с глубокой традицией.

Рассказывая о своей художественной технике, Ассоль подчеркнула, что работает с ковром с особой осторожностью. «Я стараюсь не писать картины на коврах ручной работы. Только в исключительных редких случаях, и всегда отношусь к этому с большей ответственностью», — отметила она. По ее словам, соединение гиперреалистичного портрета с традиционным ковром создает новый уровень смысла, не разрушая, а дополняя классическую структуру.

Говоря о трансформации ковра в современном искусстве, художница подчеркнула, что он не теряет свою функцию, а переосмысливается. «Я бы не сказала, что он теряет - скорее, он перерастает это значение, перерождается во что-то новое и современное», — сказала она. «В моих работах ковёр перестаёт быть предметом функции и становится пространством смысла», — добавила Сабыржанкызы, отметив, что таким образом ковер приобретает новую глубину как полноценный арт-объект.