В Анкаре выступил вокально-хореографический коллектив «Отрада» из России Концерт состоялся в одном из самых известных исторических мест турецкой столицы— во дворе Музея анатолийских цивилизаций

Вокально-хореографический коллектив «Отрада», объединяющий воспитанниц детского пансиона при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в Калужской области РФ, выступил с концертом в Анкаре.

Концерт состоялся в одном из самых известных исторических мест турецкой столицы — во дворе Музея анатолийских цивилизаций у подножия Анкарской крепости. Зрители познакомились с богатым наследием русской хоровой, духовной, музыкальной и танцевальной культуры. Сами артистки вышли на сцену в традиционных костюмах, сшитых монахинями монастыря и украшенных ручной вышивкой, выполненной самими исполнительницами.

В частности, в концертную программу вошли такие хоровые произведения как: «Гляжу в озера синие», «Славься», «Калинка», а также вокальные и хореографические номера «Русские узоры», «Родина», «Бегунок», «Ой, то не вечер» и «Цепочка».

Особый отклик у зрителей вызвало исполнение на турецком языке известной народной песни «Uzun İnce Bir Yoldayım», ставшее кульминацией концертной программы.

Перед началом концерта руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко рассказал зрителям о программе вечера и представил коллектив «Отрада». Он познакомил гостей с историей детского пансиона при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, рассказал о творческой и образовательной деятельности его воспитанниц, а также об их гастрольной деятельности в России и за рубежом.

Коллектив «Отрада» был создан в 2000 году при детском пансионе «Отрада», действующем почти 30 лет при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре в Малоярославце в Калужской области РФ. Пансион был основан по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. За годы его работы более 350 девочек получили здесь образование и воспитание. Сегодня в пансионе проживают около 50 воспитанниц в возрасте от двух до семнадцати лет.

Помимо общеобразовательной подготовки в православной гимназии, воспитанницы занимаются вокалом, хореографией, театральным искусством, живописью, декоративно-прикладным творчеством, фото- и видеосъемкой.

За годы существования пансиона более 70 его выпускниц получили или получают высшее образование, около 50 — среднее профессиональное.

Сегодня среди выпускниц «Отрады» — авторы документальных фильмов, телеведущие, писательницы, сотрудники епархиальных информационных отделов, работники администраций, музеев, школ и вузов.

Коллектив «Отрада» неоднократно представлял русскую культуру за рубежом. Воспитанницы с гастролями объехали более 50 городов России и побывали с концертами по всему миру, в том числе в Греции, Индонезии, Италии (Венеции), Испании, Австрии, Германии, Франции и других странах.

Репертуар коллектива разнообразен - от хоровых произведений европейских и русских композиторов и церковных песнопений до народных танцев.

В 2024 году монастырь заключил соглашение о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. В рамках проекта «Университет в стенах монастыря» при пансионе создан образовательный центр для детей-сирот, выпускников православных приютов, а также детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РОСКОНЦЕРТа, а также при участии Русского дома в Анкаре. Площадкой выступления стал Музей анатолийских цивилизаций при содействии Министерства культуры и туризма Турции.

Следующее выступление «Отрады» состоится 19 июля в турецком городе Мармарис.