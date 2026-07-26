В Азербайджане открылся V Национальный фестиваль «Яйлаг»

В этнопоселке «Хан Юрду», расположенном на территории села Ени Зод Гёйгёльского района Азербайджана, открылся V Национальный фестиваль «Яйлаг».

Фестиваль проводится уже в пятый раз.

Мероприятие проходит при совместной инициативе Фонда истории и культуры «Джавад Хан» и ООО KAP.AZ при поддержке Исполнительной власти Гёйгёльского района, Министерства молодежи и спорта, Турецкого агентства сотрудничества и координации (TİKA), Всемирной конфедерации этноспорта, Турецкого фонда культуры и наследия, Института Юнуса Эмре и других партнерских структур.

В рамках фестиваля для посетителей будут организованы выставка образцов ковроткачества, уголок ремесел, национальные виды спорта, такие как стрельба из лука, конный спорт и зорхана, тренировки по этноспорту, развлекательные зоны для детей, концертные программы, выступления ашугов и фольклорных коллективов. Кроме того, в распоряжение участников фестиваля будут предоставлены показ иноходцев, выступления канатчиков и пожирателей огня, а также «Яйлаг суфреси», где представлены образцы национальной кухни.

Официальная церемония открытия V Национального фестиваля «Яйлаг» состоялась 25 июля.