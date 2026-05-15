Выбор одежды становится инструментом дипломатических и политических посланий

Политические деятели по всему миру передают дипломатические и политические сигналы с помощью цветов одежды, узоров, символических деталей и аксессуаров.

Такой подход подчеркивает, что одежда позволяет визуально выразить идентичность, ценности и политическую позицию, а также служит элементом «мягкой силы» в международных отношениях.

Мода стала одним из инструментов внешней политики королевы Елизаветы

Одной из политических фигур, чьи наряды, как считается, тщательно планировались и несли символическое значение, была бывшая королева Великобритании Елизавета II.

За 70 лет пребывания на престоле Елизавета II привлекала внимание своим стилем одежды и дизайном шляп. Подчеркивается, что ее гардероб выполнял функцию своеобразного закулисного механизма и использовался как средство передачи политических посланий.

От выбора брошей до узоров и цветов, соответствующих местной эстетике стран, которые она посещала, каждый элемент образа королевы, по оценкам наблюдателей, тщательно продумывался. В этом смысле мода стала одним из наиболее утонченных инструментов ее дипломатии.

Особенно широко обсуждался зеленый костюм, который Елизавета II выбрала во время визита в Ирландию 17 мая 2011 года. Международные СМИ расценили этот наряд как «символический жест» в адрес Ирландии и послание мира.

«Дипломатия носков» Трюдо привлекла внимание на международных мероприятиях

Одним из примеров того, как выбор одежды может становиться инструментом коммуникации на официальных мероприятиях, стал бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо неоднократно привлекал внимание международной общественности своими носками с различными символами и посланиями. Газета The New York Times назвала это явление «дипломатией носков», введя в повестку новый термин.

В мае 2017 года Трюдо прибыл на саммит НАТО в Брюсселе в розовых носках с изображением флага альянса. Момент, когда он показал свои носки бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, а та не смогла скрыть удивления, еще долго обсуждался в СМИ.

Кроме того, Трюдо часто оказывался в центре внимания из-за нарядов, которые выбирал во время официальных визитов. Так, в ходе поездки в Индию в 2018 году он вместе с членами семьи появился в традиционной индийской одежде.

Одни комментаторы расценили этот выбор как проявление уважения к индийской культуре, тогда как некоторые СМИ назвали жест «чрезмерным».

Одежда Зеленского стала символом солидарности с военными

К числу лидеров, которые в последние годы продолжают передавать дипломатические сигналы через одежду, относится и президент Украины Владимир Зеленский.

С начала российско-украинского конфликта, продолжающейся более четырех лет, Зеленский предпочитает военную стилистику классическим костюмам.

Во многих странах такой выбор воспринимают как символ солидарности с военнослужащими на фронте и отражение лидерства в условиях войны. В то же время в некоторых протокольных кругах его считают недостаточно официальным.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года один из журналистов спросил Зеленского, почему он не надел костюм, и заявил, что это выглядит как проявление неуважения.

«Надену, когда закончится эта война», - ответил Зеленский. После этого его выбор одежды еще некоторое время оставался предметом общественного обсуждения.

Блейзеры Меркель стали ее «униформой»

В то же время немало комментариев вызывали и костюмы бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в основном предпочитала одежду одного и того же типа.

Блейзеры, которые называли «униформой» Меркель, широкие темные брюки и подобранные к ним простые черные туфли часто ассоциировались с ее политическим стилем.

Некоторые комментаторы расценивали ее простой, легко комбинируемый и лишенный излишних украшений образ как сознательное стремление оставаться в повестке благодаря работе, а не внешнему виду.

Маникюр японской принцессы с турецким флагом стал символом дружбы

Японская принцесса Акико Микаса во время визита в Турцию 17 сентября 2025 года привлекла внимание маникюром с изображением турецкого флага.

Этот жест принцессы Акико быстро стал вирусным в социальных сетях и вызвал многочисленные комментарии, подчеркивающие исторические связи между Турцией и Японией.

Традиционная одежда Моди часто обсуждалась международной общественностью

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также относится к числу лидеров, которые выделяются выбором традиционной одежды, отражающей связь с национальными корнями.

Особое внимание привлекает его традиционный наряд, известный как «курта». Высказывались оценки, что с помощью такого стиля Моди стремится сформировать «националистический» образ.

Моди сохранял этот стиль и во время контактов с иностранными лидерами. Его одежда привлекла внимание СМИ, в частности, во время визита бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Обамы в Индию в январе 2015 года.

В некоторых медиаанализах отмечалось, что своим нарядом в аэропорту Моди «затмил» Мишель Обаму.

Во время поездки сам Барак Обама также с иронией прокомментировал стиль индийского лидера.

«Сегодня вечером я тоже подумываю надеть курту Моди», - сказал он.