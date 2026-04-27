Всемирно известная группа альтернативного рока The Neighbourhood выступила в Стамбуле

Aişe Hümeyra Akgün, Marina Mussa
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Всемирно известная группа рока The Neighbourhood встретилась с поклонниками в Стамбуле в рамках концертов, посвященных 10-летию Epifoni.
Как сообщили организаторы, первый концерт коллектива в KüçükÇiftlik Park прошел при полном аншлаге.
Перед выступлением The Neighbourhood на сцену вышли группы Noise Dept и Night Tapes.
Концерт открылся песней «Hula Girl». Группа выступала на сцене около полутора часов, а завершила вечер исполнением композиций «Sweater Weather» и «Softcore».
Сегодня коллектив вновь выступит в KüçükÇiftlik Park со вторым концертом.