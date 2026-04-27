Всемирно известная группа альтернативного рока The Neighbourhood выступила в Стамбуле Первый концерт коллектива в KüçükÇiftlik Park прошел при полном аншлаге

Всемирно известная группа рока The Neighbourhood встретилась с поклонниками в Стамбуле в рамках концертов, посвященных 10-летию Epifoni.

Как сообщили организаторы, первый концерт коллектива в KüçükÇiftlik Park прошел при полном аншлаге.

Перед выступлением The Neighbourhood на сцену вышли группы Noise Dept и Night Tapes.

Концерт открылся песней «Hula Girl». Группа выступала на сцене около полутора часов, а завершила вечер исполнением композиций «Sweater Weather» и «Softcore».

Сегодня коллектив вновь выступит в KüçükÇiftlik Park со вторым концертом.