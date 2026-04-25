Бельгийский общественный вещатель VRT перед Евровидением готовит специальную аналитическую программу об Израиле В заявлении VRT отмечается, что в 10-15-минутных программах зрителям будет представлена обширная картина «исключительного» характера конкурса в этом году

Фламандская государственная телерадиокомпания Бельгии VRT объявила, что в связи с критикой участия Израиля в конкурсе «Евровидение» она выпустит перед началом конкурса специальные аналитические программы, посвященные этому участию в контексте нападений на Газу.



В заявлении VRT отмечается, что в 10-15-минутных программах, которые выйдут в эфир перед полуфиналом и финалом, зрителям будет представлена обширная картина «исключительного» характера конкурса в этом году.



В заявлении также указано, что будут затронуты дискуссии, касающиеся Израиля, который стал объектом критики в связи с обвинениями в совершении военных преступлений в Газе.



В заявлении приводятся слова пресс-секретаря VRT Ясмин Ван дер Боргт: «Мы рассмотрим конкурс в правильном контексте, объясним, почему этот год не является обычным, и проанализируем критические вопросы, поднимаемые как внутри страны, так и на международном уровне».

- Призыв к бойкоту



Между тем этот вопрос обсуждался и в парламенте Фландрии. Депутат от оппозиции М’Хамед Касми представил проект резолюции, призывающий правительство выступить против трансляции конкурса, однако он не нашел достаточной поддержки.



Оппозиционные партии поддержали эту инициативу, в то время как правящие партии заявили, что выступают против политического вмешательства в вещательную политику VRT.



Призывы к бойкоту по всей Европе усилились после того, как Европейский вещательный союз (EBU) в декабре 2025 года одобрил участие Израиля в конкурсе.



Вещатели некоторых стран, в том числе Ирландии, Нидерландов, Испании и Словении, отказались от участия в конкурсе 2026 года.



Франкоязычный общественный вещатель RTBF, обладающий правом отправлять участника от Бельгии в этом году, 5 декабря объявил о своем участии в «Евровидении». В последующем заявлении VRT было сказано: «Продолжение нашей приверженности конкурсу «Евровидение» будет зависеть от того, как EBU будет решать эти проблемы в ближайшие годы». VRT объявила, что будет транслировать конкурс, поскольку является членом EBU.