Асгар Фархади: «Кино — это не футбольный матч, где важен только результат» Иранский режиссер, обладатель двух премий «Оскар», рассказал «Анадолу» о природе универсальных историй, влиянии цифровых платформ на кино

Иранский режиссер Асгар Фархади заявил, что при создании фильма прежде всего необходимо ориентироваться не на конечный результат, а на саму историю и связь с аудиторией.

«Кино — это не футбольный матч, где нужно прийти к определенному результату. Очень важно, чтобы фильм встретился со зрителем, установил с ним контакт и создал связь», — сказал Фархади.

Режиссер, который рассказывает универсальные истории, основанные на жизни обычных людей, оставил заметный след в мировом кинематографе благодаря таким картинам, как «Развод Надера и Симин», «Коммивояжер» и «Прошлое».

54-летний Фархади, дважды получивший премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», считается одним из ведущих режиссеров современного мирового кино благодаря драматургическому построению своих фильмов и вниманию к характерам персонажей.

Его картины, посвященные семье, совести, справедливости и человеческим отношениям, получили широкое международное признание. В частности, фильм «Развод Надера и Симин» принес режиссеру множество наград, включая «Оскар» и «Золотого медведя», а также значительно повысил узнаваемость иранского кинематографа на мировой арене.

В 2014 году Фархади возглавлял международное жюри 33-го Стамбульского кинофестиваля. В этом году он также стал председателем международного жюри конкурса TRT 12 Punto 2026, организованного турецкой телерадиокомпанией TRT в восьмой раз.

Режиссер представил в этом году фильм под названием «Параллельные истории» и в интервью «Анадолу» рассказал о своем взгляде на кино.

«Если ключ вашей истории — это чувство, его смогут понять все люди»

- Вопрос: Ваши фильмы рассказывают локальные истории, но находят сильный отклик у зрителей по всему миру. Что делает историю универсальной?

Фархади: «Общего между людьми во всем мире гораздо больше, чем различий. Любовь матери к своему ребенку во всех странах имеет одно и то же значение. Страхи и тревоги людей на самом деле одинаковы. Возможно, способы их выражения отличаются в разных культурах, но сама суть чувства во всем мире одна. Если ключ вашей истории — это чувство, его смогут понять все люди»

«Война — это то, что сейчас больше всего меня огорчает и заставляет задумываться»

Вопрос: Семья, доверие, совесть и общественное давление занимают центральное место в ваших фильмах. Какая человеческая проблема больше всего волнует вас сегодня и как она отражается в новых проектах?

Фархади: «Сейчас больше всего меня огорчает, больше всего сбивает с толку и занимает тема войны. Не знаю, буду ли я обращаться к этой теме в своих следующих проектах. Возможно, она уже повлияла на меня подсознательно и в будущем найдет отражение в моих фильмах. Эти страдания, происходящие события — то, что огорчает всех людей, все человечество. Никто не может сказать, что ему безразлично то, что происходит».

«Я смотрю в глубины своего сердца»

Вопрос: На что вы обращаете внимание в первую очередь при создании сценария и формировании истории и персонажей?

Фархади: «На самом деле я много думаю об этом. Но самое важное для меня — понять, может ли выбранная тема создать связь с моим подсознанием. Если объяснять проще, я спрашиваю себя: насколько эта история пришла из моего сердца? И смотрю в глубины своего сердца.

Создание сценария — это не что-то вроде: "Я сейчас быстро решу и сделаю вот так". Это похоже на сон. Как вдохновение, которое приходит из сна утром после пробуждения. Сначала я что-то чувствую, размышляю, а потом начинаю действовать».

«Платформы сделали зрителя более пассивным»

Говоря о влиянии цифровых платформ на киноиндустрию и зрительские привычки, Фархади отметил, что видит в этом процессе скорее негативные последствия.

«Я вижу негативное влияние. Потому что внимание зрителя стало слабее, и теперь он хочет получать информацию очень быстро. Раньше зритель пытался открывать фильм, шел в кино, чтобы совершить открытие. Сейчас ситуация изменилась».

По словам режиссера, современные платформы передают зрителям слишком большое количество информации в короткий срок, поэтому многие уже не хотят тратить время на поиск глубины и скрытого смысла произведения.

«На этих платформах можно увидеть очень хорошие сериалы, фильмы, сценарии и актерские работы. Но если смотреть в целом, к сожалению, эти платформы сделали зрителя более ленивым», — сказал он.

«Молодым режиссерам не стоит думать прежде всего о результате»

Вопрос: Ваши фильмы являются источником вдохновения для молодых кинематографистов. Что бы вы посоветовали начинающим режиссерам и сценаристам?

Фархади: «Я советую молодым кинематографистам никогда не думать в первую очередь о результате или успехе в каком-либо проекте. Многие думают: "Я хочу снять такой фильм, чтобы он был успешным". И это меняет их отношение к процессу.

Вместо того чтобы получать удовольствие от создания фильма, этот процесс становится для них мучением. Кино — это не футбольный матч, где нужно прийти к результату. Очень важно, чтобы фильм встретился со зрителем, установил с ним контакт и отношения. Если думать только о результате, процесс может привести вас не туда, и это неправильно».

«Кино играет важную роль в сохранении памяти о событиях»

Говоря о роли кино в сохранении исторической памяти, Фархади отметил, что кинематограф является важным инструментом передачи событий будущим поколениям.

«Кино играет очень важную роль в рассказе о происходящих событиях. Есть события, которые без фиксации со временем будут забыты. В этом смысле кино — очень важный инструмент».

При этом режиссер подчеркнул важность объективности и верности реальности.

«За всю историю было снято так много фильмов об исторических событиях, что сегодня, когда мы смотрим их, понимаем: многие из них были ложью. Например, в американских вестернах рассказы о коренных народах Америки были искажены. Нам всегда показывали индейцев как плохих людей. Это неправда, это была ложь», — заявил Асгар Фархади.