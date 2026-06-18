Археологи обнаружили уникальную римскую мозаику в античном Аспендосе

В древнем городе Аспендос в Анталье археологи обнаружили уникальную римскую напольную мозаику, в центре которой находится изображение юного «бога» реки Эвримедон.

Как сообщил в социальных медиа министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, открытие чрезвычайно важное, поскольку проливает свет на малоазийское мозаичное искусство римского периода.

По его словам, в центре мозаики находится изображение «Юного Эвримедона». Молодой юноша олицетворяет саму реку Эвримедон, которая была кормилицей и источником жизни для процветающего античного города Аспендос.

Фрагмент был найден во время раскопок на улице, ведущей к знаменитому античному театру.

Министр подчеркнул, что композиция, обогащенная изображениями тростниковых листьев, амфор и рыб, представляет собой символический образ воды, плодородия и жизни.

«Это произведение, отличающееся плавными цветовыми переходами, выполненными мелкими тессерами (маленькие кусочки камня, керамики или смальты, из которых собирают мозаику), богатством деталей и высоким качеством исполнения, имеет особое значение еще и потому, что является одним из редчайших в мозаичном искусстве изображений речного бога»,- пояснил глава ведомства.

По словам Эрсоя, данное открытие не только раскрывает художественное богатство Аспендоса, но и предоставляет важные научные данные о малоазийской мозаике римской эпохи.

«Выражаю благодарность ценным специалистам Главного управления культурного наследия и музеев нашего министерства, нашей раскопочной группе и всем, кто приложил к этому труду свои усилия», - написал министр.

К публикации также были приложены кадры с места раскопок.

Первые следы мозаичного сооружения восходят к III веку нашей эры

Как сообщается в заявлении министерства, в ходе работ на восточной площади Театральной улицы, соединяющей акрополь Аспендоса с театром, между площадью и восточными крепостными стенами было обнаружено архитектурное сооружение с мозаичным полом размерами примерно 6×25 метров.

Согласно предварительным оценкам, здание было возведено в начале III века н. э. как бассейн. На сегодняшний день мозаичное покрытие вскрыто на участке около 6×7,5 метра, при этом оно продолжается и на еще не исследованных площадях.

Предполагается, что после землетрясения 262 года н. э. сооружение было разделено внутренними стенами на отдельные помещения.

В центре мозаики — Юный Эвримедон

Первая панель открытого мозаичного пола состоит из геометрических орнаментов, вторая же представляет собой фигуративную композицию с центральным изображением.

Исходя из иконографических особенностей и аналогий с известными образцами, данная фигура идентифицируется как «речной бог Юный Эвримедон», олицетворяющий реку Эвримедон, питавшую Аспендос. На мозаике речное «божество» изображено с тростниковыми листьями в руках и на голове.

Фигура представлена в позе, опирающейся на амфору, из которой льется вода, что символизирует плодородие природы и животворящую силу воды. Ее сопровождают рыбы, плывущие навстречу друг другу в реке.

Рыбы, завершающие композицию, придают сцене живость и одновременно отражают богатство подводного мира.

Это открытие не только демонстрирует художественное богатство Аспендоса, но и дает важные научные сведения о малоазийском мозаичном искусстве римской эпохи.