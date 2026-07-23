Античный город Фаселис в Анталье привлекает туристов живописными бухтами и древними руинами

Античный город Фаселис в районе Кемер провинции Анталья является уникальным музеем под открытым небом, где величественные руины гармонично сочетаются с густыми хвойными лесами и чистейшими пляжами.
Этот древний торговый центр Ликии, основанный еще в VII веке до нашей эры, сохранил монументальные свидетельства эпох - эллинистического, римского и византийского.
Анталья, которую называют «колыбелью цивилизаций» благодаря сменявшим друг друга культурам, может похвастаться рядом античных городов, расположенных прямо на побережье Средиземного моря.
Побережье Антальи хранит руины античных портов, среди которых выделяются Фаселис, Олимпос и Сиде. Эти места объединяют многовековую историю и морские пейзажи.
Одним из самых примечательных среди них является древний город Фаселис — последний ликийский город на границе с Памфилией.
Здесь сосновый бор скрывает руины трех античных гаваней, агоры и акведука, а лесные тропинки выводят путешественников к тихим морским бухтам с кристально чистой бирюзовой водой.
Туристы могут зайти в воду прямо с песчаного берега, где когда-то швартовались римские галеры, и искупаться прямо среди исторических руин.
Фаселис обязательно стоит посетить
Губернатор Антальи Хулуси Шахин рассказал «Анадолу» туризм в Анталье обычно подразумевает природные и исторические красоты, а в Фаселисе эти два понятия существуют бок о бок.
Шахин подчеркнул, что Фаселис — это античный город с двумя гаванями. «Те, кто приезжает в Фаселис, могут спуститься по ступеням двухтысячелетней гавани и войти в море. Это совершенно уникальный опыт. Поэтому город пользуется большой популярностью», - подчеркнул он.
Губернатор напомнил, что Фаселис был важным портовым городом в античном мире.
По его словам, в рамках проекта «Наследие для будущего» здесь ведутся интенсивные археологические раскопки. «Новые улицы города, скрытые под землей, быстро возвращаются к свету», - сказал Шахин.
Губернатор подчеркнул, что Фаселис является одним из редчайших примеров в мире по своим характеристикам.
«Фаселис обязательно стоит посетить, особенно туристам из Турции. Это одно из красивейших мест страны. Мы желаем каждому испытать возможность искупаться в море среди античных руин».
Двухтысячелетняя улица, по которой ступал Александр Македонский
В ходе раскопок, проводимых Министерством культуры и туризма Турции, была открыта улица возрастом более двух тысяч лет, по которой когда-то ступали Александр Македонский, император Адриан и многие другие исторические личности.
Входная зона в Фаселис, ведущая к храмовому комплексу, теперь предстает перед посетителями во всем своем величии.
Акведук Фаселиса, будучи вторым по величине в Турции, сейчас находится в центре масштабных научно-исследовательских и восстановительных работ. Это связано с тем, что из первоначальной 200-метровой аркады из золотистого известняка до наших дней дошли лишь отдельные, крайне нестабильные пролеты. Проектная группа проводит полное цифровое картирование сохранившихся арок.
Фаселис — уникальный древний город, сочетающий три защищенные морские бухты, великолепные руины античности и сосновые леса национального парка.
Античный город, украшающий средиземноморское побережье своими природными красотами и историческими памятниками, привлекает не только туристов на автомобилях, но и путешественников на яхтах, совершающих круизы по бирюзовой воде.
Летом Фаселис превращается в излюбленное место для пикников и пляжного отдыха, где историческая атмосфера смешивается с турецкими традициями семейного досуга. Местные жители массово приезжают со своими складными стульями, столами и термосами, располагаясь в тени вековых сосен прямо у кромки воды.
Южная гавань славится своим мелким песком, пологим входом и отсутствием волн, что делает ее идеальной для семей с детьми.
Охрана археологического комплекса работает в усиленном режиме. Государственные смотрители и жандармерия круглосуточно контролируют территорию, чтобы защитить хрупкую экосистему.