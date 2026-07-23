Античный город Фаселис в Анталье привлекает туристов живописными бухтами и древними руинами

Античный город Фаселис в районе Кемер провинции Анталья является уникальным музеем под открытым небом, где величественные руины гармонично сочетаются с густыми хвойными лесами и чистейшими пляжами.

Этот древний торговый центр Ликии, основанный еще в VII веке до нашей эры, сохранил монументальные свидетельства эпох - эллинистического, римского и византийского.

Анталья, которую называют «колыбелью цивилизаций» благодаря сменявшим друг друга культурам, может похвастаться рядом античных городов, расположенных прямо на побережье Средиземного моря.

Побережье Антальи хранит руины античных портов, среди которых выделяются ⁠Фаселис, ⁠Олимпос и ⁠Сиде. Эти места объединяют многовековую историю и морские пейзажи.

Одним из самых примечательных среди них является древний город Фаселис — последний ликийский город на границе с Памфилией.

Здесь сосновый бор скрывает руины трех античных гаваней, агоры и акведука, а лесные тропинки выводят путешественников к тихим морским бухтам с кристально чистой бирюзовой водой.

Туристы могут зайти в воду прямо с песчаного берега, где когда-то швартовались римские галеры, и искупаться прямо среди исторических руин.

Фаселис обязательно стоит посетить

Губернатор Антальи Хулуси Шахин рассказал «Анадолу» туризм в Анталье обычно подразумевает природные и исторические красоты, а в Фаселисе эти два понятия существуют бок о бок.

Шахин подчеркнул, что Фаселис — это античный город с двумя гаванями. «Те, кто приезжает в Фаселис, могут спуститься по ступеням двухтысячелетней гавани и войти в море. Это совершенно уникальный опыт. Поэтому город пользуется большой популярностью», - подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что Фаселис был важным портовым городом в античном мире.

По его словам, в рамках проекта «Наследие для будущего» здесь ведутся интенсивные археологические раскопки. «Новые улицы города, скрытые под землей, быстро возвращаются к свету», - сказал Шахин.

Губернатор подчеркнул, что Фаселис является одним из редчайших примеров в мире по своим характеристикам.

«Фаселис обязательно стоит посетить, особенно туристам из Турции. Это одно из красивейших мест страны. Мы желаем каждому испытать возможность искупаться в море среди античных руин».

Двухтысячелетняя улица, по которой ступал Александр Македонский

В ходе раскопок, проводимых Министерством культуры и туризма Турции, была открыта улица возрастом более двух тысяч лет, по которой когда-то ступали Александр Македонский, император Адриан и многие другие исторические личности.

Входная зона в Фаселис, ведущая к храмовому комплексу, теперь предстает перед посетителями во всем своем величии.

Акведук Фаселиса, будучи вторым по величине в Турции, сейчас находится в центре масштабных научно-исследовательских и восстановительных работ. Это связано с тем, что из первоначальной 200-метровой аркады из золотистого известняка до наших дней дошли лишь отдельные, крайне нестабильные пролеты. Проектная группа проводит полное цифровое картирование сохранившихся арок.

Фаселис — уникальный древний город, сочетающий три защищенные морские бухты, великолепные руины античности и сосновые леса национального парка.

Античный город, украшающий средиземноморское побережье своими природными красотами и историческими памятниками, привлекает не только туристов на автомобилях, но и путешественников на яхтах, совершающих круизы по бирюзовой воде.

Летом Фаселис превращается в излюбленное место для пикников и пляжного отдыха, где историческая атмосфера смешивается с турецкими традициями семейного досуга. Местные жители массово приезжают со своими складными стульями, столами и термосами, располагаясь в тени вековых сосен прямо у кромки воды.

Южная гавань славится своим мелким песком, пологим входом и отсутствием волн, что делает ее идеальной для семей с детьми.

Охрана археологического комплекса работает в усиленном режиме. Государственные смотрители и жандармерия круглосуточно контролируют территорию, чтобы защитить хрупкую экосистему.