Античный город Патара в Турции вновь открыл двери для ночных экскурсий Прогулки проходят в рамках программы Министерства культуры и туризма Турции «Ночной музей»

Древний ликийский город Патара, расположенный в районе Каш турецкой Антальи, вновь открыл свои двери для ночных экскурсий.

Прогулки проходят в рамках программы Министерства культуры и туризма Турции «Ночной музей».

Уникальная архитектурно-художественная подсветка позволяет многочисленным туристам осмотреть руины древней столицы Ликии в комфортное время, избежав дневного зноя.

Благодаря скрупулезным реставрационным работам, длившимся около пяти лет, уникальный 2000-летний маяк в Патаре был почти полностью восстановлен и теперь предстает в своем первозданном виде. Маяк был построен по приказу римского императора Нерона в 64–65 годах нашей эры. Сооружение высотой около 26,5 метров было полностью разрушено и погребено под песчаными дюнами в результате мощного землетрясения и цунами в 1481 году.

Губернатор Антальи Хулуси Шахин в беседе с корреспондентом «Анадолу» отметил, что программа «Ночной музей» является очень важным проектом, которыый Министерство культуры и туризма Турции реализует на протяжении уже нескольких лет. «Как вам известно, Анталья очень жаркий регион, и в летний период посещение древних городов дневное время практически невозможно. Ночные посещения музеев были задуманы для того, чтобы создать такую возможность, и стали очень популярны»,-пояснил он.

По его словам, кроме Патары, в эту эксклюзивную программу ночных экскурсий по музеям Антальи входят Сиде, Аспендос и Фаселис.

Рассказывая об истории Патары, собеседник агентства отметил, что здесь были заложены принципы федерализма и пропорционального представительства, которые легли в основу Конституции США.

«Сейчас мы находимся перед зданием Ассамблеи. Здесь были собраны представители городов-государств, как и в Сенате Соединенных Штатов. Мы находимся на землях, которые научили мир демократии»,-сказал он.

Патара - это один из самых могущественных и процветающих античных полисов древней Ликии. В середине I века до н.э. этот важный портовый город стал столицей Ликийского союза — уникальной демократической федерации, чья система голосования с пропорциональным представительством позже вдохновила создателей Конституции США

Древний город по праву называют «колыбелью цивилизаций». Здесь тысячелетиями сменяли друг друга великие культуры, оставив уникальный исторический след.

Среди сохранившихся здесь шедевров античности наибольший интерес представляют здание парламента, где проходили заседания Ликийского союза, исторический маяк, античный театр, баня, указатели дорог, церкви и акведуки, а также городские ворота длиной 19 метров и высотой 10 метров.

В результате работ, проведенных при координации Министерства культуры и туризма Турции, Университета Акдениз и руководителя археологических раскопок в Патаре Шевкета Акташа в древнем городе успешно восстановили знаменитый античный водопровод.