Эспозито известен по роли Гуса Фринга в сериале «Во все тяжкие»

Американский актер Джанкарло Эспозито принял ислам Эспозито известен по роли Гуса Фринга в сериале «Во все тяжкие»

Американский актер Джанкарло Эспозито, известный по роли Гуса Фринга в сериале «Во все тяжкие», принял ислам в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в соцсети американской компании Х председатель Главного управления по делам развлечений королевства Турки аль-Шейх.

Турки аль-Шейх отметил, что на решение 68-летнего актера повлияли гостеприимство, культура и атмосфера умиротворения, с которыми он столкнулся во время работы.

К публикации прилагается фотография, на которой Эспозито совершает коллективную молитву с сотрудниками кинокомпании и съемочной группой.

Актер находился в Саудовской Аравии на съемках высокобюджетного боевика «7 собак», который снимается при поддержке властей королевства.

Джанкарло Эспозито — культовый американский актер и режиссер, ставший всемирно известным благодаря блестящему исполнению сложных, многогранных антагонистов. Его самые знаменитые образы включают расчетливого наркобарона Гуса Фринга в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», моффа Гидеона в «Мандалорельце» и Стэна Эдгара в «Пацанах».