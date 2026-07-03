Председатель АА Сердар Карагез заявил, что новое издание призвано стать платформой, которая внесет долгосрочный вклад в способность Турции анализировать, интерпретировать и обсуждать глобальные процессы

Агентство "Анадолу" выпустило первый номер ежемесячного журнала AA Brifing Председатель АА Сердар Карагез заявил, что новое издание призвано стать платформой, которая внесет долгосрочный вклад в способность Турции анализировать, интерпретировать и обсуждать глобальные процессы

Агентство "Анадолу" (АА) выпустило первый номер ежемесячного журнала AA Brifing. Председатель совета директоров и генеральный директор агентства Сердар Карагез заявил, что новое издание объединит журналистский опыт АА с аналитикой ведущих экспертов.

По его словам, журнал станет новой платформой, которая внесет долгосрочный вклад в способность Турции анализировать, интерпретировать и обсуждать глобальные процессы.

AA Brifing посвящен международной политике, безопасности, экономике, технологиям и общественным изменениям. Издание предлагает читателям основанный на фактах и аналитике взгляд на мировые события, опираясь на материалы корреспондентской сети агентства.

Первый номер журнала посвящен будущему НАТО и развитию ситуации на Ближнем Востоке.

Подготовленный в соответствии с редакционной концепцией "Анадолу", журнал не ограничивается изложением текущих событий, а стремится ответить на вопросы «Почему это произошло?», «Что это означает?» и «Какими могут быть дальнейшие последствия?».

Помимо аналитических материалов ведущих специалистов, журнал включает материалы, основанные на более чем вековом журналистском опыте агентства и работе его корреспондентов по всему миру.

В AA Brifing публикуются специальные исследования, аналитические материалы, обзоры, комментарии и инфографика по вопросам внешней политики, экономики, безопасности, технологий и общественного развития, что позволяет рассматривать сложные события всесторонне и в доступной форме.

"Новая платформа, которая будет способствовать развитию потенциала Турции в понимании и интерпретации глобальных вопросов"

Выступая по случаю выхода первого номера, Карагез отметил, что AA Brifing задумывался как интеллектуальная платформа, оценивающая стремительно меняющуюся мировую повестку через призму причинно-следственных связей и предлагающая обоснованные прогнозы на будущее.

Он подчеркнул, что журнал, объединяющий 106-летний журналистский опыт агентства "Анадолу", возможности международной корреспондентской сети и аналитику признанных экспертов, станет надежным источником для всех, кто стремится глубже понимать мировые процессы.

По словам Карагеза, Турция находится в центре глобальных изменений, поэтому сегодня особенно востребованы авторитетные издания, рассматривающие международные отношения, безопасность, экономику и технологии с турецкой точки зрения и формирующие идеи мирового уровня.

"Вместе с первым номером мы запускаем не просто новый журнал, а новую платформу, которая внесет долгосрочный вклад в способность Турции анализировать, интерпретировать и обсуждать глобальные вопросы", — заявил он.

В центре первого выпуска — саммит НАТО в Анкаре



Каждый выпуск журнала ориентирован на лиц, принимающих решения, ученых, исследователей и всех читателей, заинтересованных в глубоком понимании мировых процессов.



Главной темой первого номера стал саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре. Издание рассматривает его не только как встречу лидеров, но и как важный этап трансформации глобальной архитектуры безопасности.

Особое внимание уделено влиянию российско-украинской войны, нестабильности на Ближнем Востоке, усилению Китая, гибридным угрозам и развитию технологий искусственного интеллекта на изменение стратегии НАТО и формирование концепции "НАТО 3.0".

Своими оценками будущего альянса поделились бывший генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хусейн Дириоз и другие эксперты.

Посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз представил анализ процесса восстановления Сирии, а председатель Национальной разведывательной академии Талха Косе — оценку текущего состояния и перспектив процесса "Турция без терроризма".

Кроме того, в первом номере опубликованы аналитические материалы по Ирану, Ираку и Ливану, обзоры избирательного процесса в Армении, политики США в отношении Кубы, влияния искусственного интеллекта на безопасность и международные отношения, а также геополитических аспектов чемпионата мира по футболу.

Ежемесячный журнал AA Brifing уже поступил в продажу. Его можно приобрести в ведущих книжных магазинах и торговых точках по всей Турции, а также через сайт aakitap.com.tr.