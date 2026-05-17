Число умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 87

ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде ЧС в области общественного здравоохранения международного значения

Число умерших от лихорадки Эбола, вспышка которой произошла в мае в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), увеличилось до 87 человек.

Об этом говорится в сообщении представителей Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний - подразделения Африканского союза, осуществляющего мониторинг эпидемиологической ситуации на континенте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. По классификации ВОЗ это является максимальным уровнем глобальной тревоги.

По состоянию на 16 мая 2026 года в провинции Итури в ДРК, в том числе в районах Буниа, Рвампара и Монгбвалу, как минимум в трех районах здравоохранения зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 подозреваемых случаев.