Число умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 87

Ahmet Emin Dönmez, Abdulrahman Yusupov, Ekip
17 Май 2026•Обновить: 17 Май 2026
Число умерших от лихорадки Эбола, вспышка которой произошла в мае в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), увеличилось до 87 человек.
Об этом говорится в сообщении представителей Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний - подразделения Африканского союза, осуществляющего мониторинг эпидемиологической ситуации на континенте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. По классификации ВОЗ это является максимальным уровнем глобальной тревоги.
По состоянию на 16 мая 2026 года в провинции Итури в ДРК, в том числе в районах Буниа, Рвампара и Монгбвалу, как минимум в трех районах здравоохранения зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 подозреваемых случаев.