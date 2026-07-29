Профессор Гамзе Арен рассказала о рисках для молочных зубов при кормлении ребенка из бутылочки перед сном

Сон с бутылочкой: чем это грозит зубам младенца Профессор Гамзе Арен рассказала о рисках для молочных зубов при кормлении ребенка из бутылочки перед сном

Укладывание ребенка спать с бутылочкой, содержащей молоко, детское питание или фруктовый сок, может привести к развитию кариеса раннего детского возраста. Об этом заявила заведующая кафедрой детской стоматологии факультета стоматологии Университета Бируни профессор Гамзе Арен.

Как говорится в заявлении университета, так называемый бутылочный кариес возникает не только из-за сладких напитков, но и вследствие длительного контакта зубов с молоком и смесями, содержащими естественные сахара.

Профессор Гамзе Арен, чьи слова приводятся в заявлении, обратила внимание на то, что привычка укладывать ребенка спать с бутылочкой, чтобы успокоить его и облегчить засыпание, может создать условия для серьезного поражения молочных зубов. «Особенно важно не оставлять на всю ночь во рту ребенка бутылочку с молоком, молочной смесью, детским питанием или фруктовым соком», - подчеркнула она.

По словам Арен, во время сна слюноотделение уменьшается, вследствие чего естественный механизм очищения полости рта замедляется.

«Когда ребенок засыпает с бутылочкой, молоко или смесь могут скапливаться прежде всего вокруг верхних передних зубов. Содержащиеся в этих жидкостях сахара преобразуются бактериями в полости рта в кислоту. Повторяющееся в течение ночи воздействие кислоты может быстро ослабить эмаль молочных зубов, развитие которых еще не завершено», - пояснила специалист.

Арен отметила, что после кормления из бутылочки ребенка нельзя укладывать спать, не очистив ему зубы, поскольку молоко может оставаться вокруг зубов и провоцировать развитие кариеса.

Она подчеркнула, что бутылочный кариес чаще всего начинается на верхних передних молочных зубах. «Меловидные белые пятна вблизи линии десен могут быть первым признаком кариеса. В дальнейшем эти участки могут приобрести желтый, коричневый или черный оттенок. Не следует дожидаться появления сколов зуба или боли необходимо обратиться к детскому стоматологу», - сказала Арен.

По ее словам, при прогрессировании кариеса у ребенка могут возникнуть чувствительность к горячему и холодному, боль во время еды, ночные пробуждения, неприятный запах изо рта, отек десен и инфекция.

Арен подчеркнула, что откладывание лечения может привести к необходимости более сложного и объемного вмешательства.

Она также напомнила, что молочные зубы играют важную роль в жевании, питании, развитии речи и правильном прорезывании постоянных зубов. «Мнение о том, что молочные зубы все равно выпадут, ошибочно. Невылеченный кариес может привести к боли, инфекции и преждевременной потере зубов. Сам по себе кариес не препятствует развитию речи напрямую, однако боль, ранняя потеря зубов и трудности при жевании могут негативно сказаться на питании ребенка, его сне и способности правильно произносить некоторые звуки», - отметила она.

Арен указала, что дети, перенесшие кариес раннего возраста, в последующие годы могут иметь более высокий риск повторного развития кариеса. В связи с этим, по ее словам, большое значение имеют ранняя диагностика и регулярное наблюдение у детского стоматолога.

Специалист подчеркнула, что уход за полостью рта необходимо начинать с момента появления первого молочного зуба.



«После кормления полость рта ребенка следует очищать чистой влажной марлей или мягкой зубной щеткой, соответствующей его возрасту. С момента появления первого зуба родители должны чистить ребёнку зубы два раза в день. Детям младше трех лет достаточно зубной пасты с фтором в количестве размером с рисовое зернышко. Чтобы ребенок не проглатывал зубную пасту, чистку необходимо проводить под обязательным контролем взрослого», - заключила Арен.