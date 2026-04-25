По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году от малярии умерли 610 тысяч человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2024 году во всем мире было зарегистрировано 282 миллиона случаев малярии, а от этой болезни умерло 610 тысяч человек.



Малярия, вызываемая паразитом, передаваемым укусами самок комаров рода Anopheles, определяется ВОЗ как «излечимое и предотвратимое заболевание».



Среди симптомов заболевания, также называемого «малярией», могут быть лихорадка, озноб, головная боль, усталость, пожелтение глаз и кожи, судороги и одышка.



В целях повышения осведомленности о малярии каждый год 25 апреля отмечается как Всемирный день борьбы с малярией, а темой Всемирного дня борьбы с малярией в этом году стало «Ликвидация малярии: мы можем это сделать сейчас, и мы должны действовать сейчас».



В связи с «Всемирным днем борьбы с малярией» 25 апреля корреспондент «Анадолу» собрал данные ВОЗ по этому заболеванию.

Согласно опубликованному ВОЗ «Глобальному докладу о малярии за 2025 год», в 2024 году в мире было зарегистрировано 282 миллиона случаев малярии, и от этой болезни умерли 610 тысяч человек.



В Африке, на долю которой приходится около 94% всех случаев заболевания в мире, в 2024 году малярию диагностировали у 265 миллионов человек, а от этой болезни в регионе умерли 579 тысяч человек.



Дети в возрасте до 5 лет, являющиеся наиболее уязвимой группой населения, составили 75% всех смертей в регионе.



Почти 50% случаев заболевания в мире было зарегистрировано в Нигерии, Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде, Эфиопии и Мозамбике, где эпидемия протекала наиболее остро.



В Европе же с 2015 года ни у кого не было диагностировано заболевание малярией.

Профилактика и лечение



ВОЗ рекомендует использовать обработанные инсектицидами москитные сетки для защиты от комаров-переносчиков паразитов в районах с высоким риском заражения малярией, обращаться в медицинские учреждения при подозрении на малярию, а также применять вакцины против малярии в ходе лечения.



В странах, где наблюдаются вспышки малярии, с 2019 года под руководством ВОЗ проводятся вакцинации при финансовой поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) и Unitaid.



В октябре 2023 года ВОЗ предложила использовать вторую вакцину R21/Matrix-M (R21) для завершения продолжающейся кампании по введению первой вакцины против малярии RTS,S/AS01 (RTS,S) и обеспечила достаточные поставки вакцины для профилактики малярии среди детей, проживающих в зонах риска.

Эти инициативы, реализуемые совместно со странами, затронутыми эпидемией, в период 2000–2023 годов, по оценкам, предотвратили 2,2 миллиарда случаев малярии.



В Турции благодаря усилиям Министерства здравоохранения удалось искоренить местную инфекцию малярии, и с 2010 года регистрируются только случаи, завезенные из-за рубежа.