Из-за блокады и нехватки топлива врачи не могут проводить операции, а пациенты не получают необходимого ухода

Перебои с электричеством в больнице «Насер» в Газе угрожают жизням пациентов Из-за блокады и нехватки топлива врачи не могут проводить операции, а пациенты не получают необходимого ухода

Перебои с электроснабжением в больнице «Насер» в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа угрожают жизням пациентов, находящихся в критическом состоянии и нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении.

Больницы эксклава продолжают функционировать вопреки израильским атакам, однако существуют серьезные проблемы с электричеством из-за продолжающейся блокады и ограничений на ввоз запчастей.

Из-за выхода из строя генераторов, которые не подлежат ремонту и обслуживанию, иногда невозможно провести даже хирургические операции. В некоторых случаях приоритетность пациентов пересматривается, а электроэнергия используется с ограничениями.

Это создает серьезную угрозу для пациентов, особенно в тех отделениях, где электричество жизненно необходимо.

В больнице «Насер» в настоящее время имеется 4 генератора. Один из них используется в экстренных случаях, другой не работает из-за поломки. Два оставшихся генератора используются посменно — утром и вечером.

Это означает, что больница может обеспечить лишь около 70% своих потребностей в электроэнергии. В результате пациенты, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе, не получают необходимого обслуживания.

Нас медленно убивают

Мать 10-месячного младенца Аймана, которому сделали операцию из-за врожденной аномалии, при которой швы черепа срастаются раньше времени, рассказала «Анадолу» о трудностях, с которыми сталкиваются палестинцы в условиях блокады.

Умм Айман пояснила, что у семьи не было возможности вывезти сына за пределы сектора Газа и его вынужденно прооперировали в эксклаве.

Женщина отметила, что в условиях разрушенной системы здравоохранения Газы возможности больниц крайне ограничены. По ее словам, рана на черепе сына требует постоянных перевязок, но даже марлевые бинты достать трудно.

Палестинка обратила внимание на перебои с электричеством. «Половину дня мы проводим в ожидании электричества. Стоит сильная жара, вентиляторы работают с перебоями. Здесь не хватает многого. Границы закрыты, и в больницы не поступают необходимые материалы. Так нас медленно убивают», - сказала Умм Айман.

Она добавила, что дети не могут получить даже элементарное медицинское обслуживание, и многие из них умирают, так и не дождавшись выезда из Газы. «Мы хотим выехать на лечение, а не для развлечений», — сетует женщина.

Перебои с электричеством угрожают жизням пациентов

Врач больницы Мейсара аль-Мигари подчеркнул, что из-за отключений электроэнергии и воды серьезные проблемы возникают во многих отделениях, особенно в хирургическом.

По его словам, в больнице много пациентов, нуждающихся в медицинском уходе и мониторинге жизненных показателей. «Но из-за отсутствия электричества мы не можем использовать необходимое оборудование для мониторинга», - рассказал доктор.

Аль-Мигари также отметил нехватку медицинского оборудования и подчеркнул, что все эти проблемы угрожают жизням пациентов.

Потребности больницы на 120% превышают ее мощность

Инженер Хамед ан-Наджар, начальник технической службы больницы «Насер», отметил, что в летний сезон системы вентиляции и охлаждения работают с перегрузкой, что увеличивает потребность в электроэнергии.

«Сегодня потребность больницы на 120% превышает ее мощность. Чтобы обеспечить бесперебойную работу больницы и поддерживать работу генераторов на уровне 70% от потребности, нам приходится снижать нагрузку на некоторые системы», — сказал он.

Ан-Наджар сообщил, что в настоящее время больница работает только на двух генераторах, и добавил, что при наличии необходимых материалов для обслуживания и ремонта генераторов удалось бы обеспечить до 90% потребностей больницы в электроэнергии.

