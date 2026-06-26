ООН: в 2024 году наркотики употребляли около 331 млн человек во всем мире Наркоторговцы, используя технологии и глобальную нестабильность, выводят на рынок новые виды наркотиков

В 2024 году наркотики в мире употребляли около 331 млн человек, что соответствует 6,2% мирового населения в возрасте 15-64 лет.

За последние 10 лет употребление наркотиков выросло на 34%, а самым распространенным наркотиком в мире является каннабис, которые употребляют с 256 млн человек.

Такие данные следуют из «Всемирного доклада о наркотиках за 2026 год», опубликованного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

В докладе, который содержит данные за 2014 год, отмечается, что наркоторговцы используют новые технологии и глобальную нестабильность для разработки различных методов контрабанды, опробования новых маршрутов и агрессивного выхода на новые рынки.

По данным УНП ООН, около 63 млн человек употребляют опиоиды, 32 млн – амфетамины, 25 млн – кокаин и 21 млн – экстази.

Наркоторговцы переходят на новые синтетические вещества

В докладе отмечается, что производители наркотиков постоянно разрабатывают новые синтетические наркотики, чтобы избежать контроля, в 2024 году количество изъятых различных видов наркотиков увеличилось в 5 раз по сравнению с периодом до 2000 года.

Сообщается, что количество новых психоактивных веществ, находящихся в обороте на наркорынках, в 2024 году достигло 755, из которых 118 были обнаружены впервые.

Синтетические опиоиды меняют глобальный рынок

В докладе говорится что, что запрет на производство опиума в Афганистане в 2022 году значительно сократил незаконное производство опиума и героина.

Отмечается, что производство опиума в Мьянме выросло с 420 тонн в 2021 году до более 1000 тонн в 2025 году, но этого недостаточно, чтобы компенсировать потерю производства в Афганистане, и сделан вывод, что контрабандисты переходят на фентанил и подобные новые синтетические наркотики.

Авторы доклада предупредили, что переход от растительных опиоидов к синтетическим веществам может привести к постоянным изменениям на мировом рынке опиоидов, и подчеркивается, что, в свою очередь, может изменить привычки употребления наркотиков и наносимый ими вред.

Рынок метамфетамина глобализировался

В докладе отмечается, что с появлением новых маршрутов контрабанды и распространением производства в разные регионы рынок метамфетамина стал глобальным.

Сообщается, что новые рынки для метамфетамина формируются на Ближнем Востоке, в Африке и некоторых частях Европы, а ежегодный объем изъятого метамфетамина в среднем увеличивается на 13%, причем этот рост в значительной степени обусловлен высокими объемами изъятий в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Эксперты предпологают, что снижение производства каптагона после свержения режима Башара Асада в Сирии может увеличить употребление метамфетамина на Ближнем Востоке.

Производство кокаина за последние 10 лет выросло в 4 раза

В докладе отмечается, что глобальное производство кокаина продолжило расти в 2024 году и за последние 10 лет увеличилось более чем в 4 раза, превысив 4 тыс. тонн в пересчете на чистое вещество.

Сообщается, что площадь посевов коки, используемой для производства кокаина, в 2024 году выросла на 2% до 385 100 гектаров, а глобальное производство опиума в 2025 году составило 2 100 тонн, производство героина – от 194 до 206 тонн.

Площадь посевов мака, используемого для производства опиума, в 2025 году составила 113 800 гектаров.

Отмечается, что организованные преступные группы пытаются создать новые рынки в Африке и Азии в дополнение к традиционным рынкам в Западной и Центральной Европе, Северной Америке и Океании, и что объем изъятого кокаина в некоторых странах Африки и Азии в период 2020-2024 годов показал самый быстрый рост в мире.

Употребление каннабиса за последние 10 лет выросло на 40%

В докладе отмечается, что производство, контрабанда и употребление каннабиса в последние годы претерпели значительные изменения, что связано с политикой легализации или декриминализации каннабиса в некоторых странах.

Число людей, употребляющих каннабис, за последние 10 лет выросло на 40% до 256 млн, а объем изъятого каннабиса в 2024 году достиг рекордного уровня.

Согласно докладу, Северная Америка становится источником поставок каннабиса во все большее число регионов, в период 2015-2024 годов этот регион был указан как источник изъятого каннабиса в 57 странах или регионах за пределами Северной Америки.

Самым изымаемым наркотиком стал каннабис

В докладе также приведены объемы изъятых наркотиков в 2024 году. Согласно данным, в мире в 2024 году было изъято 9 033 тонны каннабиса, 2 439 тонны кокаина, 1 082 тонны смолы каннабиса, 487 тонн метамфетамина, 320 тонн фармацевтических опиоидов, 319 тонн опиума, 56 тонн других видов амфетаминов, 51 тонна героина, 41 тонна амфетамина, 21 тонна экстази и 6 тонн морфина.

По сравнению с предыдущим годом объем изъятого кокаина вырос на 12%, экстази – на 13%, амфетамина – на 17%, других видов амфетаминов – на 53%.

За тот же период объем изъятого морфина снизился на 60%, опиума – на 32%, героина – на 11%, смолы каннабиса – на 12%.

От расстройств, связанных с употреблением наркотиков, страдают 63 млн человек

В докладе сообщается, что в 2024 году 63 млн человек страдали от расстройств, связанных с употреблением наркотиков.

Отмечается, что большинство людей с расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, не получают лечения, и в 2024 году лечение от наркозависимости проходил один из каждых 12 человек с таким расстройством.

Наркотики угрожают и безопасности

В докладе отмечается, что употребление наркотиков имеет серьезные последствия не только для общественного здравоохранения, но и для преступности, домашнего насилия, общественной безопасности и социальной стабильности.

Среди основных факторов, способствующих употреблению наркотиков, указаны бедность, бездомность, проблемы с психическим здоровьем и отсутствие доступа к лечению и социальным услугам, и подчеркивается, что инвестиции в эти области будут играть важную роль в профилактике.

Исполнительный директор УНП ООН Моника Джума в своем комментарии к докладу предупредила, что на рынке появляется беспрецедентное количество новых видов наркотиков, некоторые вещества стали более сильными и опасными по сравнению с прошлым.

Джума заявила, что сети наркоторговцев подрывают экономику, усиливают небезопасность и насилие в обществах, и призвала к усилению сдерживающих мер в борьбе с организованными преступными группами, увеличению обмена разведданными, расширению совместных операций и увеличению инвестиций в профилактику и лечение.

