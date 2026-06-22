Употребление сезонных овощей и натуральных продуктов имеет большое значение для роста - специалист по детской эндокринологии

Натуральное питание – ключевой фактор роста детей Употребление сезонных овощей и натуральных продуктов имеет большое значение для роста - специалист по детской эндокринологии

Натуральное питание имеет критическое значение для роста детей, заявил специалист по детской эндокринологии и болезням обмена веществ больницы Medipol Mega профессор Сервет Эрдал Адал.

Согласно заявлению больницы, низкий рост у детей является одной из тем, которые больше всего беспокоят родителей.

Рост ребенка остается одним из показателей развития, за которым семьи внимательно следят. Однако низкий рост не всегда означает наличие проблемы со здоровьем.

Большая часть различий в росте, наблюдаемых в детском возрасте, является частью нормального процесса развития. В то же время в некоторых случаях это может указывать на скрытую проблему со здоровьем.

Профессор Адал, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что важно правильно отличать задержку роста от нормального развития.

По его словам, значительная часть детей, которых приводят на прием в детские поликлиники, на самом деле находится в пределах нормы.

«Около 80% детей, обращающихся к врачам, относятся к группе, которую мы называем вариантом нормы. Часто встречаются случаи семейной низкорослости или задержки полового созревания. Обычно такие дети находятся под регулярным наблюдением», - сказал он.

Адал подчеркнул, что средиземноморский тип питания является наиболее подходящей моделью для здорового роста детей. По его словам, употребление сезонных овощей, домашнего йогурта, солений и натуральных продуктов имеет большое значение для роста.

Он также отметил, что процесс роста детей необходимо регулярно отслеживать, а при снижении показателей ниже ожидаемых значений следует обязательно обратиться к специалисту.

Профессор Адал обратил внимание на то, что рост детей необходимо оценивать через определенные промежутки времени.

«До начала полового созревания дети в среднем вырастают на 5–7 сантиметров в год и набирают 2–3 кг. Если показатели роста ниже этих значений, необходимо провести обследование», - предупредил он.

Адал отметил, что рост может меняться и в зависимости от сезона, подчеркнув, что летом дети растут быстрее.

По его словам, в период полового созревания рост ускоряется.

«У девочек период полового созревания длится примерно 2–2,5 года, и за это время они в среднем вырастают на 20 сантиметров. У мальчиков этот период длится дольше, а средняя прибавка в росте составляет 25–30 сантиметров», - сказал он.

Адал также подчеркнул, что гормон роста наиболее активно выделяется в период с 22:00 до 03:00, поэтому детям особенно важно ложиться спать рано.