Минздрав предупреждает: Не прикасайтесь к присосавшемуся клещу голыми руками - По возвращении из сельской местности необходимо тщательно осмотреть тело, считает доктор Эрдоган Оз

Генеральный директор Департамента общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Турции Эрдоган Оз предупредил, что в случае присасывания клеща к телу не следует пытаться удалить его голыми руками.



Оз сообщил корреспонденту «Анадолу», что Крымско-конголезская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) — это заболевание, передаваемое при присасывании клеща или при контакте с ним.



Отметив, что она может передаваться также в результате контакта с кровью и биологическими жидкостями больных людей или животных, являющихся носителями инфекции, Оз пояснил, что болезнь может протекать без каких-либо симптомов, а в некоторых случаях может перерасти в тяжелую инфекцию, приводящую к серьезным последствиям.



Отметив, что клещи встречаются, в частности, в сельских районах, на лугах и в зарослях кустарника, на опушках лесов, на полях, в виноградниках, садах и на местах для пикников, доктор подчеркнул, что риск столкнуться с клещами также возрастает в местах, где находятся животные.

Подчеркнув, что в случае присасывания клеща к телу следует действовать, не поддаваясь панике, Оз добавил:



«Когда клещ присасывается к телу, не нужно паниковать. Его можно удалить надлежащим образом. Ни в коем случае нельзя прикасаться к нему голыми руками. Удалить клеща можно с помощью пинцета с тонкими концами. Если пинцет недоступен, можно использовать пакет или надеть перчатки и удалить его с помощью кусочка ткани. Чем дольше клещ остается на теле, тем выше риск заболевания и тем тяжелее протекает болезнь. Здесь мы обращаем внимание на то, чтобы человек не прикасался к клещу голыми руками, надевал перчатки и удалял клеща пинцетом, приложив ровную силу, не переусиливая, удерживая его за часть, ближайшую к коже».



Оз подчеркнул, что клеща необходимо удалить с тела в кратчайшие сроки: «Не следует разрывать, раздавливать или разрывать клеща, мы должны обращать на это внимание».

- По возвращении из сельской местности необходимо тщательно осмотреть тело



Подчеркнув, что такие методы, как обливание клеща одеколоном, спиртом или керосином, а также использование табака, спичек или сигарет, являются неправильными, Оз особо отметил, что следует избегать подобных способов.



По его словам, по возвращении с пикников на полях, в виноградниках, садах и других сельских местностях необходимо тщательно осмотреть тело, уделяя особое внимание области за ушами, подмышечным впадинам, паховой области, задней части колен и волосистой части головы.



Отметив важность проведения такого же осмотра у детей, Оз порекомендовал в течение 10 дней после удаления клеща следить за появлением таких симптомов, как лихорадка, слабость, потеря аппетита, мышечные боли и головная боль, диарея, тошнота и рвота, даже если сразу после удаления клеща никаких симптомов не наблюдается.



Оз указал, что при появлении этих симптомов необходимо обратиться в медицинское учреждение.



Отметив, что при поездках в районы, где существует риск укусов клещей, ношение одежды, закрывающей тело, играет важную роль в защите, он призвал граждан к осторожности.