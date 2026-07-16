Протесты осложняют борьбу с эпидемией, которая признана самой быстрорастущей в истории

Медики в охваченной Эболой ДР Конго начали забастовку из-за невыплаты зарплат Протесты осложняют борьбу с эпидемией, которая признана самой быстрорастущей в истории

Медицинские работники и персонал по захоронению в провинции Итури в ДР Конго начали забастовки из-за невыплаты зарплат и надбавок с момента начала вспышки Эболы 15 мая.

Протесты проходят в главной больнице Бунии и больнице Руампара. Это осложняет борьбу с эпидемией, которая признана самой быстрорастущей в истории.

Несмотря на то, что министр здравоохранения Роже Камба во время визита в Бунью 8 июля заявил, что выплаты медработникам, участвующим в борьбе с Эболой, будут произведены в кратчайшие сроки, сотрудники все же вышли на забастовку.

Медики также требуют улучшения условий труда и предоставления средств индивидуальной защиты. Они дали правительству 72 часа на выполнение своих требований.

Местный чиновник, ответственный за провинцию Итури, Эжен Люйейе сообщил, что забастовка началась сегодня в Центре лечения Эболы в Буне — административном центре провинции и эпицентре вспышки. По словам Люйейе, некоторые бастующие возвели баррикады вокруг лечебного центра и жгли автомобильные покрышки.

Люйейе подчеркнул, что медицинские работники не получали зарплату и надбавки в течение нескольких недель, при этом ежедневно подвергаясь риску заражения вирусом Эбола при уходе за больными, отслеживании распространения инфекции, наблюдении за контактными лицами и проведении безопасных захоронений.

Власти сообщают, что из-за забастовки мероприятия по борьбе со вспышкой практически остановлены. В социальных сетях появились кадры, на которых врачи и медперсонал скандируют лозунги и держат транспаранты.

Один из участников акции протеста заявил, что медики ежедневно рискуют жизнями, защищая население, но работают без оплаты, и потребовал соблюдения своих прав.

По состоянию на 15 мая, когда в ДРК была объявлена вспышка Эболы, число подтвержденных случаев заражения достигло 2011, а число погибших — 754.

Эбола унесла тысячи жизней в Африке

Вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку, впервые был зафиксирован в 1976 году во время одновременных вспышек в суданском городе Нзара и конголезском Ямбуку.

Вспышка в ДР Конго получила название по реке Эбола, близ которой находилась деревня, где началось распространение болезни.

В декабре 2013 года вирус распространился в Западной Африке. Во время вспышки 2014–2017 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне заразились около 30 тыс. человек, более 11 тыс. из них скончались.

