Результаты показали, что ограничение сахара в первые два года жизни снижает риск деменции на 23%

Исследование: ограничение сахара в первые два года жизни может положительно влиять на здоровье мозга Результаты показали, что ограничение сахара в первые два года жизни снижает риск деменции на 23%

Ограничение потребления сахара в первые два года жизни может способствовать сохранению здоровья мозга в более позднем возрасте. К такому выводу пришли ученые по итогам исследования, проведенного на основе данных британского биобанка.

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий проанализировали данные около 65 тысяч участников проекта UK Biobank.

В ходе исследования ученые оценили влияние изменений в рационе жителей Великобритании после отмены ограничений на потребление сахара, что привело к быстрому увеличению его содержания в повседневном питании.

Результаты показали, что у людей, которые в первые два года жизни росли в условиях ограниченного потребления сахара, риск развития деменции был на 23 % ниже, а заболевание диагностировалось в среднем на два с половиной года позже.

«Полученные результаты свидетельствуют о том, что ограничение потребления сахара на самых ранних этапах жизни может иметь долгосрочные преимущества для здоровья мозга», - отметил один из авторов исследования Цзяжэнь Чжэн.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Neurology.