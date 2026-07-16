Новая мера призвана своевременно выявлять его дефицит и помогать военнослужащим «выполнять свои обязанности наилучшим образом»

Глава Пентагона: военнослужащие старше 30 лет будут ежегодно проверяться на уровень тестостерона Новая мера призвана своевременно выявлять его дефицит и помогать военнослужащим «выполнять свои обязанности наилучшим образом»

Военнослужащие в возрасте 30 лет и старше будут проходить обследование на уровень тестостерона в рамках ежегодного медицинского осмотра.



Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в видеообращении, опубликованном в соцсети американской компании X.

По его словам, с возрастом уровень тестостерона может естественным образом снижаться. Новая мера призвана своевременно выявлять его дефицит и помогать военнослужащим «выполнять свои обязанности наилучшим образом».

Хегсет также отметил, что военнослужащие младше 30 лет смогут пройти такое обследование по собственному желанию.



В случае выявления низкого уровня тестостерона им при наличии соответствующего желания может быть назначена заместительная гормональная терапия.