Глава Пентагона: военнослужащие старше 30 лет будут ежегодно проверяться на уровень тестостерона

Zeynep Katre Oran, Marina Mussa
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
Военнослужащие в возрасте 30 лет и старше будут проходить обследование на уровень тестостерона в рамках ежегодного медицинского осмотра.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в видеообращении, опубликованном в соцсети американской компании X.
По его словам, с возрастом уровень тестостерона может естественным образом снижаться. Новая мера призвана своевременно выявлять его дефицит и помогать военнослужащим «выполнять свои обязанности наилучшим образом».
Хегсет также отметил, что военнослужащие младше 30 лет смогут пройти такое обследование по собственному желанию.
В случае выявления низкого уровня тестостерона им при наличии соответствующего желания может быть назначена заместительная гормональная терапия.