В Сирии отметили важность укрепления сотрудничества с Турцией в сфере здравоохранения В Дамаске состоялась 24-я Международная конференция по научным исследованиям

В последний день 24-й Международной конференции по научным исследованиям, организованной Сирийско-американской медицинской ассоциацией (SAMS) в Алеппо, были обсуждены вопросы развития сотрудничества с Турцией в сфере здравоохранения и реализации совместных медицинских проектов.

Конференция, прошедшая под патронажем министра высшего образования и научных исследований Сирии Мервана аль-Халеби, собрала более 2 500 участников из страны и из-за рубежа, в том числе 300 врачей.

В рамках мероприятия, организованного под лозунгом «Преобразование системы здравоохранения и восстановление надежды», проходят сессии и образовательные семинары, посвящённые вопросам здравоохранения, медицинского образования, научных исследований и цифровой трансформации здравоохранения.

Сирийским пациентам предоставляются медицинские услуги высокого уровня с помощью медицинской миссии, в состав которой входят врачи-специалисты из Турции, США и других стран, а также проводятся программы обучения и обмена опытом для местных медицинских работников.

В последний день мероприятия также были сделаны объявления об открытии новых проектов в сфере здравоохранения и некоторых больниц.

- Лечение и обучение проводятся одновременно на местах

Член правления SAMS д-р Ареф Рифаи в беседе с корреспондентом «Анадолу» заявил, что медицинские миссии, проводимые в Сирии, сосредоточены как на лечении пациентов, так и на обучении медицинских работников.

Отметив, что, несмотря на сложности оказания медицинской помощи в кризисных регионах, удалось добиться значительных успехов, Рифаи сказал: «Наши медицинские миссии не только оказывают лечебную помощь, но и направлены на обучение местных врачей и повышение потенциала системы здравоохранения».

По его словам, система здравоохранения страны находится в процессе реформирования, Рифаи подчеркнул, что международное участие вносит значительный вклад в этот процесс.

- Сотрудничество с сирийскими врачами, работающими в Турции, становится всё более тесным

Отметив, что врачи из Турции играют активную роль в работе конференции, Рифаи заявил: «В частности, сотрудничество с сирийскими врачами, работающими в Турции, становится всё более тесным в рамках образовательных программ и практической деятельности на местах».

Он отметил, что совместная работа с Турцией принесла конкретные результаты, в частности в таких областях, как скрининг и лечение заболеваний сетчатки у недоношенных детей.

Поблагодарив Турцию и всех международных партнеров, внесших вклад в сферу здравоохранения, Рифаи подчеркнул, что это сотрудничество вносит значительный вклад в восстановление системы здравоохранения Сирии.