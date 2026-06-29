В городе Астрахань в РФ с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 30 человек Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области продолжается эпидрасследование

В городе Астрахань в РФ в результате вспышки сальмонеллеза, связанной с употреблением готовой кулинарии из гастронома «Михайловский», пострадали 30 человек, сообщили российские государственные СМИ.

Отмечается, что среди пострадавших шесть несовершеннолетних в возрасте от года до 15 лет.

«Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести»,— отметили представители правоохранительных органов. По их сведениям, новые пациенты, поступившие в больницу, могли отравиться продукцией из куриного мяса.

Накануне Роспотребнадзор по Астраханской области сообщил о локализации очага сальмонеллеза. Отмечалось, что магазин «Михайловский» закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия

Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области продолжается эпидрасследование. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

В лаборатории Роспотребнадзора проводятся исследования проб готовой продукции, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы из объектов внешней среды.

С целью локализации очага организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе исследование продукции, обследование персонала, проведение заключительной дезинфекции.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий на контроле Роспотребнадзора. Сальмонеллез — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Оно поражает желудочно-кишечный тракт, передается преимущественно через зараженную пищу и приводит к сильной интоксикации и обезвоживанию.

Сальмонеллы сохраняют свою жизнеспособность в продуктах при хранении в холодильнике, так как не боятся низких температур. В сыром молоке, в простокваше сальмонеллы живут до 10 дней. В мясе, колбасах, масле – до 2–4 месяцев. В яйце – до 1 года, на скорлупе – 2–3 недели. При варке мяса погибают через 30 минут, в яйце через 10 минут. Устойчивы к солению, копчению, действию кислот, на поверхности различных предметов и в пыли помещений могут выживать несколько месяцев, полностью сохраняя способность к заражению человека.



Основными источниками сальмонеллезной инфекции являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наиболее эпидемически значимыми источниками возбудителя в настоящее время являются куры, крупный рогатый скот и свиньи.