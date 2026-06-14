В Газе запасы 87% материалов, используемых в лабораториях и банках крови, исчерпаны Из-за продолжающихся боевых действий и блокады запасы расходных материалов и медицинских тестов практически исчерпаны

Система здравоохранения сектора Газа сталкивается с серьезным кризисом на фоне продолжающихся израильских атак и многолетней блокады. Критический уровень нехватки материалов зафиксирован в банках крови и медицинских лабораториях.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Палестины в Газе, опубликованном по случаю Всемирного дня донора крови.

Согласно заявлению, из-за продолжающихся боевых действий и блокады 87% расходных материалов и средств для проведения лабораторных исследований полностью исчерпаны. Кроме того, нехватка лабораторного оборудования и медицинской техники затрудняет проведение необходимых обследований для пациентов и раненых.

В ведомстве подчеркнули, что банки крови остро нуждаются в пополнении запасов крови и ее компонентов, а также призвали население активнее участвовать в донорских кампаниях.

Исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Палестины Махир Шамия, выступая на мероприятии, посвященном Всемирному дню донора крови, заявил, что в условиях войны банки крови являются «жизненно важной артерией» системы здравоохранения.

По его словам, для продолжения их работы необходимо обеспечить поставки лабораторных материалов и медицинских принадлежностей, а также создать достаточные запасы крови и ее компонентов.

Шамия отметил, что система здравоохранения Газы находится под огромным давлением из-за продолжающихся израильских атак и блокады, а положение лабораторий и банков крови наглядно демонстрирует масштабы проблем, с которыми сталкиваются медицинские учреждения при оказании помощи раненым и больным.

Система здравоохранения Газы на грани коллапса

Сектор здравоохранения Газы переживает тяжелый кризис вследствие масштабных разрушений, вызванных боевыми действиями.

Помимо значительного ущерба, нанесенного больницам и медицинской инфраструктуре, серьезные трудности создают нехватка лекарств, топлива и медицинских материалов.

После почти 20 месяцев ограничений пограничный переход Рафах был частично открыт 2 февраля 2026 года в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве США.

Однако в конце февраля работа перехода вновь была приостановлена из-за напряженности между Израилем и Ираном. В марте и апреле его деятельность возобновилась лишь в ограниченном режиме.

С 21 мая 2026 года через КПП Рафах разрешено только пешеходное движение. Ежедневно пересечь границу могут лишь ограниченное число пациентов, раненых и лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи, тогда как тысячи жителей Газы по-прежнему ожидают разрешения на выезд.