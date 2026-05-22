В ВОЗ сочли «очень высоким» риск распространения лихорадки Эболы в Конго

В ВОЗ пересмотрели оценку риска распространения лихорадки Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК в сторону «очень высокой» - на национальном уровне

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о пересмотре оценки риска распространения лихорадки Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) в сторону «очень высокой» - на национальном , «высокой» - региональном и «низкой» – глобальном уровнях. С соответствующим заявлением глава ВОЗ выступил на пресс-конференции, посвященной глобальным вопросам здравоохранения, в рамках 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По его словам, вспышка Эболы в ДРК распространяется быстрыми темпами.

Гебрейесус отметил, то ранее ВОЗ оценивала риск распространения вспышки Эболы как «высокий» на национальном и региональном уровнях и «низкий» – на глобальном. «Теперь мы пересматриваем оценку: на национальном уровне —«очень высокий», на региональном — «высокий» и на глобальном — «низкий». На сегодняшний день в ДРК подтверждены 82 случая заражения и 7 летальных исходов. Однако мы понимаем, что масштабы вспышки в стране значительно шире. В настоящее время зарегистрировано около 750 подозрительных случаев и 177 предполагаемых смертей», — сказал глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус указал, что ситуация с Эболой в Уганда остается более стабильной. По его словам, у людей, прибывших туда из ДРК, подтверждены два случая заражения, зафиксирован один летальный исход.

Меры, принятые в Уганде, помогают предотвратить дальнейшее распространение вируса. Кроме того, гражданин США, работавший в ДРК, после подтверждения положительного теста на вирус Эбола был эвакуирован в Германию для прохождения лечения, - отметил он.

Глава ВОЗ сообщил, что из чрезвычайного фонда организации на борьбу с лихорадкой Эбола уже выделено 3,9 млн долларов, а также поблагодарил заместителя генерального секретаря ООН и координатора по чрезвычайной помощи Тома Флетчера за выделение 60 млн долларов на меры реагирования.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ продолжает оказывать поддержку национальным властям «на местах».

«В ближайшие дни мы опубликуем межведомственный стратегический план готовности и реагирования, согласованный с национальными планами ДРК и Уганды, а также с нашими партнерами», — добавил он.



«С момента первого уведомления ВОЗ о хантавирусе 2 мая новых смертей не зарегистрировано»

Гебрейесус также прокомментировал случаи заражения хантавирусом на борту пассажирского судна MV Hondius под флагом Нидерландов.

Глава ВОЗ заявил, что власти Нидерландов подтвердили еще один случай заражения у члена экипажа, который сошел с судна на Тенерифе, был возвращен в страну и с тех пор находился на карантине.

«На данный момент зарегистрированы 12 случаев заражения и 3 летальных исхода. С момента первого уведомления ВОЗ о вспышке 2 мая новых смертей не зафиксировано», — сказал он.

Глава ВОЗ призвал страны, затронутые хантавирусом, внимательно следить за состоянием пассажиров и членов экипажа до завершения периода карантина, напомнив, что более 600 контактных лиц в 30 странах остаются под наблюдением.

Ранее Гебрейесус заявлял, что вспышки Эболы в ДРК и Уганде представляют собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

По данным органов здравоохранения, текущая вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола — Bundibugyo, для которого пока не существует подтвержденного лечения или вакцины.

Эбола унесла жизни тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий одну из форм геморрагической лихорадки, впервые был выявлен в 1976 году одновременно в городе Нзара (Судан) и Ямбуку (ДРК).

Название болезни произошло от реки Эбола, расположенной рядом с деревней, где была зафиксирована одна из первых вспышек в ДРК.

В декабре 2013 года вирус распространился в Западной Африке. В ходе эпидемии 2014–2017 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне заразились около 30 тыс. человек, более 11 тыс. из них скончались.