В Бишкеке прошел международный симпозиум по донорству органов и трансплантации В мероприятии также приняли участие эксперты из Турции

В Бишкеке прошла Международная конференция, посвященная вопросам донорства и трансплантации органов.

В мероприятии приняли участие эксперты из Кыргызстана, Турции, США, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Грузии, Иордании и Сирии. Среди высокопоставленных гостей - заместитель премьер-министра Улан Маматканов и министр здравоохранения КР Дамирбек Осмонов.



Конференция направлена на обсуждение актуальных тем в области трансплантации, таких как современные методы, развитие донорских систем, а также правовые и этические вопросы, касающиеся как детской, так и взрослой трансплантологии.



Участники поделились международным опытом в организации трансплантационной помощи, что может способствовать улучшению ситуации с донорством в регионе.

Обсуждены современные подходы к трансплантации почки, печени и сердца, вопросы донорства, анестезиологического сопровождения, иммунологической совместимости, инфекционной безопасности, а также правовые и этические аспекты трансплантологии. Особое внимание уделено развитию детской трансплантации и подготовке медицинских кадров.