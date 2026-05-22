В Бишкеке прошел международный симпозиум по донорству органов и трансплантации

Abdulrahman Yusupov
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
В Бишкеке прошла Международная конференция, посвященная вопросам донорства и трансплантации органов.
В мероприятии приняли участие эксперты из Кыргызстана, Турции, США, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Грузии, Иордании и Сирии. Среди высокопоставленных гостей - заместитель премьер-министра Улан Маматканов и министр здравоохранения КР Дамирбек Осмонов.
Конференция направлена на обсуждение актуальных тем в области трансплантации, таких как современные методы, развитие донорских систем, а также правовые и этические вопросы, касающиеся как детской, так и взрослой трансплантологии.
Участники поделились международным опытом в организации трансплантационной помощи, что может способствовать улучшению ситуации с донорством в регионе.
Обсуждены современные подходы к трансплантации почки, печени и сердца, вопросы донорства, анестезиологического сопровождения, иммунологической совместимости, инфекционной безопасности, а также правовые и этические аспекты трансплантологии. Особое внимание уделено развитию детской трансплантации и подготовке медицинских кадров.