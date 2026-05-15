ВОЗ: с 24 февраля 2022 года в Украине зафиксировано 3 011 атак на объекты здравоохранения Медработники, учреждения здравоохранения и экстренные медицинские перевозки по-прежнему находятся под серьезной и постоянной угрозой - Ярно Хабихт

С 24 февраля 2022 года в стране, где продолжается конфликт с Россией, было зафиксировано 3 011 атак на систему здравоохранения. В результате этих нападений погибли 239 человек, еще 991 получил ранения. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт.

Хабихт выступил на еженедельном брифинге в Отделении ООН в Женеве.

Напомнив, что конфликт между Россией и Украиной началась в феврале 2022 года, представитель ВОЗ отметил, что атаки на гражданскую инфраструктуру продолжаются, а накануне вновь были зафиксированы гибель людей и разрушения.

«Атаки на гражданскую инфраструктуру и их последствия по всей стране продолжаются уже пятый год. В сфере здравоохранения было зафиксировано более 3 тыс. нападений. Атаки на сектор здравоохранения остаются одним из наиболее очевидных признаков давления на украинскую систему здравоохранения. С 24 февраля 2022 года в результате 3 011 нападений погибли 239 человек, 991 получил ранения. Каждая пятая атака затронула машины скорой помощи и медицинский транспорт», - заявил Хабихт.

По его словам, в 2025 году число атак на систему здравоохранения в Украине увеличилось примерно на 20% по сравнению с 2024 годом. Он подчеркнул, что масштаб таких нападений резко вырос: в прошлом году было подтверждено 582 атаки.

«Атаки продолжаются и в 2026 году. Это означает, что медицинские работники, пациенты, учреждения здравоохранения и экстренные медицинские перевозки по-прежнему находятся под серьезной и постоянной угрозой», - сказал представитель ВОЗ.

Хабихт также отметил, что состояние здоровья двух из трех человек ухудшилось по сравнению с довоенным периодом. Он добавил, что для продолжения крайне необходимой поддержки населения в сфере здравоохранения требуются партнерства, ресурсы и солидарность.