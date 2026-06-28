Глава организации предупредил, что экстремальная жара становится ежегодным явлением, а инфраструктура европейских стран не приспособлена к таким температурам

ВОЗ: С начала волны жары в Европе погибли более 1300 человек Глава организации предупредил, что экстремальная жара становится ежегодным явлением, а инфраструктура европейских стран не приспособлена к таким температурам

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что с 21 июня в Европе из-за аномальной жары погибли более 1300 человек.

В публикации в социальной сети X Гебрейесус отметил, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом мира, где температура повышается вдвое быстрее среднемирового показателя.

По его словам, в настоящее время воздействию экстремальной жары подвергаются около 150 миллионов человек. Из-за высоких температур уже погибли сотни людей, закрываются школы, а энергосистемы начинают испытывать серьезные перегрузки.

Глава ВОЗ подчеркнул, что из-за изменения климата и глобального потепления волны жары, которые раньше происходили "раз в поколение", теперь наблюдаются практически каждый год. Он напомнил, что организация неоднократно предупреждала о подобных рисках.

"С 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 смертей, связанных с высокой температурой. Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры", — заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что ВОЗ совместно с государствами-членами и партнерами работает над снижением угроз для здоровья, связанных с экстремальной жарой, уделяя особое внимание вопросам готовности, профилактики и укрепления систем здравоохранения.

По словам главы ВОЗ, организация призывает европейские страны внедрять национальные планы по защите населения от последствий жары в рамках более широкой стратегии по защите здоровья от изменения климата.