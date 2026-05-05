ВОЗ оценивает риск этого вируса для мирового населения как низкий, заявил глава организации

ВОЗ сообщила о 7 случаях заражения хантавирусом на борту судна в Атлантическом океане ВОЗ оценивает риск этого вируса для мирового населения как низкий, заявил глава организации

На круизном судне, следующем из Аргентины в Кабо-Верде, выявлено 7 случаев заражения хантавирусом.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в социальной сети американской компании Х. «По состоянию на 4 мая, с момента отплытия судна 1 апреля, было выявлено 7 случаев хантавируса, включая 3 летальных исхода (2 подтвержденных и 5 подозреваемых)», — написал Гебрейесус.

Он также отметил, что, основываясь на имеющихся данных, ВОЗ оценивает риск этого вируса для мирового населения как низкий.

ВОЗ продолжит отслеживать ситуацию и предоставлять обновленные данные, заявил глава организации.

Он также сообщил, что ВОЗ работает совместно с затронутыми странами и оператором судна для оказания поддержки пассажирам и экипажу. «Координированное международное реагирование включает углубленные расследования, изоляцию и уход за заболевшими, медицинскую эвакуацию и лабораторные исследования», — добавил глава ВОЗ.

Накануне ВОЗ подтвердила вспышку хантавируса на круизном судне в Атлантическом океане. «ВОЗ осведомлена о ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с круизным судном, находящимся в Атлантическом океане, и оказывает необходимое содействие»,- следует из публикации на странице организации в социальной сети американской компании Х.

Как пояснили в ВОЗ, инфекции, вызванные хантавирусом, обычно связаны с воздействием окружающей среды, в частности с контактом с мочой или фекалиями инфицированных грызунов. В редких случаях возможна передача от человека к человеку. Заболевание может протекать тяжело, вызывая поражение дыхательной системы, и требует внимательного наблюдения и своевременного лечения.

