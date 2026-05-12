ВОЗ: случаи хантавируса на «MV Hondius» не свидетельствуют о начале новой пандемии Представители ВОЗ разъяснили «Анадолу» ситуацию с хантавирусом на судне «MV Hondius»

Выявление случаев хантавируса на лайнере «MV Hondius» не говорит о «начале новой пандемии».

Об этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили «Анадолу» в ответ на просьбу прокомментировать случаи заражения хантавирусом на борту «MV Hondius» под флагом Нидерландов.

Имеющиеся данные указывают на то, что первый человек с подтвержденным случаем хантавируса на судне заразился до поездки — через воздействие окружающей среды во время своей деятельности в Аргентине и Чили, рассказали в организации.

«Продолжаются исследования для оценки точного маршрута его передвижений и возможных факторов заражения. Текущие данные свидетельствуют о последующей передаче вируса от человека к человеку на судне», - следует из текста.

Продолжающиеся эпидемиологические и генетические исследования помогут лучше понять связь между случаями заболевания и наиболее вероятными факторами заражения, отметили в организации.

Представитель организации рассказал, что ВОЗ анализирует историю поездки нулевого пациента и его потенциальных контактов в субрегионе Южного Конуса Америки. Предполагается, что этот человек мог контактировать с грызунами во время наблюдения за птицами.

Организация сообщила, что проводится вирусное секвенирование, и штамм хантавируса «Андес», связанный с этой вспышкой, будет сравниваться со штаммами, циркулирующими в эндемичных по этому заболеванию Аргентине, Чили и Уругвае.

«Хантавирус нелегко передается от человека к человеку»

«Насколько нам известно из предыдущих вспышек, хантавирус нелегко передается от человека к человеку. Проводится отслеживание контактов для наблюдения за теми, кто мог подвергнуться заражению», - отметили в организации.

В организации отметили, что дополнительные заболевшие могут появиться среди людей, которые успели заразиться до начала карантинных мероприятий.

При этом ожидается, что текущие меры реагирования, включая быстрое изолирование новых подозрительных случаев и мониторинг контактных лиц, ограничат риск дальнейшего распространения.

«В контексте текущей вспышки людям на пораженном судне и на самолетах необходимо соблюдать частую гигиену рук, а также отслеживать ранние симптомы — головную боль, головокружение, озноб, лихорадку, мышечные боли и желудочно-кишечные расстройства (тошноту, рвоту, диарею, боли в животе) — в течение 42 дней после последнего возможного контакта»,- пояснили в ВОЗ.

«Лица с респираторными симптомами должны соблюдать респираторную гигиену и носить маски»

ВОЗ подчеркнула, что люди с любыми ранними симптомами или внезапным затруднением дыхания должны немедленно сообщить об этом органам здравоохранения и самоизолироваться до проведения медицинского осмотра.

Организация также рекомендовала лицам с респираторными симптомами соблюдать респираторную гигиену и носить медицинские маски. «Учитывая факт заражения некоторых людей и инкубационный период (время от заражения до появления симптомов), можно ожидать выявления дополнительных случаев и потенциальных сигналов о заражении по мере дальнейшего наблюдения за находившимися на судне и контактными лицами», - следует из сообщения.

Отмечается, что каждая страна будет разрабатывать свой собственный конкретный план действий в связи с хантавирусом. «Это не начало новой пандемии, подобной COVID-19. Из того, что мы знаем о хантавирусе, он нелегко распространяется. Он обычно передается людям от грызунов, хотя также сообщалось об ограниченной передаче от человека к человеку. На судне, судя по всему, могла произойти передача от человека к человеку, однако риск наиболее высок для тех, кто находится в тесном контакте»,- заявили в ВОЗ.

Случаи хантавируса на судне

Круизное судно «MV Hondius» класса люкс вышло из порта Ушуайя в Аргентине 1 апреля.

11 апреля на борту корабля, шедшего под флагом Нидерландов, скончался 70-летний гражданин Нидерландов. В период с 13 по 16 апреля, во время заходов на острова Тристан-да-Кунья, Инаксессибл и Найтингал (у западного побережья Африки), на борт поднялись еще 6 пассажиров. По имеющимся на тот момент данным, общее число пассажиров и членов экипажа составляло 180 человек.

В порту Санта-Элена судно покинули около 30 пассажиров. Также с борта были сняты тело умершего пассажира и его жена (гражданка Нидерландов), у которой уже проявлялись симптомы. Женщина, отправившаяся в Йоханнесбург, скончалась 26 апреля.

Гражданин Великобритании, также имевший симптомы, был снят с судна 27 апреля вместе со своим другом — гражданином США.

2 мая ВОЗ объявила, что на борту «MV Hondius», находившегося у побережья Кабо-Верде, выявлены случаи хантавируса. После смерти 3 мая гражданки Германии число погибших среди путешествовавших на этом судне достигло трех.

Власти Кабо-Верде не разрешили судну швартоваться и высаживать пассажиров. По итогам переговоров между ВОЗ и Испанией судно «MV Hondius» направили в Тенерифе, где 5 мая состоялась высадка пассажиров.

Позже у одного гражданина Франции и одного гражданина США, эвакуированных в Тенерифе, по прибытии в свои страны также были получены положительные тесты на хантавирус.

Что такое хантавирус?

Хантавирус — это заболевание, которое в основном передается человеку от грызунов.

Заражение происходит при вдыхании воздуха, смешанного с высохшими фекалиями, мочой или слюной грызунов, а иногда — при укусе или царапине. Симптомы включают лихорадку, усталость и мышечные боли.

Вирус также может вызывать острую дыхательную недостаточность, а в некоторых случаях проявляется в виде внутреннего кровотечения и почечной недостаточности.