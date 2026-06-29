Глава организации сообщил, что новых случаев заболевания не выявлено, всего зарегистрировано 13 случаев, три из которых закончились летальным исходом

ВОЗ: Ситуация со вспышкой хантавируса остается стабильной, эпидемия близка к завершению Глава организации сообщил, что новых случаев заболевания не выявлено, всего зарегистрировано 13 случаев, три из которых закончились летальным исходом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация со вспышкой хантавируса остается стабильной, а сама вспышка близка к завершению.

В публикации на своей странице в социальной сети X Гебрейесус прокомментировал случаи заражения хантавирусом, выявленные на пассажирском судне MV Hondius, ходящем под флагом Нидерландов.

По его словам, после выявления в начале вспышки двух случаев заболевания в Южной Африке наблюдение за всеми контактировавшими с заболевшими было завершено, при этом новых случаев зарегистрировано не было.

«Процессы карантина и наблюдения завершены для всех лиц в Испании и Нидерландах, включая экипаж судна MV Hondius. По состоянию на 25 июня под наблюдением остаются 30 контактных лиц», — сообщил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что общее число подтвержденных случаев хантавирусной инфекции остается на уровне 13, из них три закончились летальным исходом.

«Ситуация остается стабильной, и вспышка близка к завершению», — заявил он, поблагодарив все страны, участвовавшие в борьбе с распространением инфекции, за сотрудничество.

Хантавирус

Известно, что хантавирус в основном передается от грызунов.

Заражение происходит преимущественно при вдыхании воздуха, содержащего частицы высохших экскрементов, мочи или слюны грызунов. Вирус также может передаваться при укусе или царапине инфицированного животного.

Заболевание сопровождается такими симптомами, как высокая температура, усталость и мышечные боли. В тяжелых случаях оно может привести к дыхательной недостаточности, а также сопровождаться внутренними кровотечениями и почечной недостаточностью.