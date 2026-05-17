ВОЗ признала вспышку Эболы в ДРК и Уганде ЧС международного значения В организации подчеркнули, что эпидемия не соответствует критериям «пандемической чрезвычайной ситуации»

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, однако не соответствует критериям чрезвычайной ситуации пандемического масштаба.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя вспышки Эболы в ДРК и Уганде.

Глава организации отметил, что провел переговоры с конголезскими и угандийскими официальными лицами по поводу вспышки, вызванной вирусом Бундибугьо, принято решение считать ситуацию чрезвычайной в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Однако, эта ситуация не отвечает критериям чрезвычайной ситуации пандемического характера, определенным в Международных медико-санитарных правилах, уточнил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ выразил благодарность властям ДРК и Уганды за решимость принимать необходимые меры по сдерживанию вспышки, а также за честность в оценке рисков, которые это событие представляет для других стран — членов ВОЗ. «Благодаря этому они позволили глобальному сообществу принять необходимые меры подготовки», — сказал он.

По его словам, при принятии решения о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения были учтены данные, предоставленные ДРК и Угандой, научные доказательства и другие соответствующие сведения. Также была оценена международная угроза распространения инфекции.

По состоянию на 16 мая 2026 года в провинции Итури в ДРК, в том числе в районах Буниа, Рвампара и Монгбвалу, как минимум в трех районах здравоохранения зарегистрировано 8 лабораторно подтверждннных случаев, 246 подозреваемых случаев и 80 подозреваемых смертей.

Кроме того, у двух человек, прибывших из ДРК, 15 и 16 мая с интервалом в 24 часа в столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая (включая один летальный), не имеющих видимой связи между собой.

Еще один лабораторно подтвержденный случай зарегистрирован 16 мая в Киншасе у человека, вернувшегося из Итури.

Гебрейесус напомнил, что в различных районах Итури поступали сообщения о необычных групповых случаях смерти, соответствующих вирусу Бундибугьо. Подозрительные случаи также выявлены в Итури и в провинции Северное Киву в целом.

«Кроме того, среди медицинских работников в пострадавшем регионе зарегистрировано как минимум 4 смерти, указывающем на вирусную геморрагическую лихорадку. Это вызывает серьезную обеспокоенность в связи с передачей инфекции в учреждениях здравоохранения, недостатками в мерах профилактики и контроля инфекций, а также потенциалом распространения в медицинских учреждениях. В настоящее время существует значительная неопределенность относительно реального числа инфицированных и географического распространения вспышки», — подчеркнул Гебрейесус.

Он отметил, что текущая ситуация требует международной координации и сотрудничества для понимания масштабов вспышки, а также для координации усилий по эпиднадзору, профилактике и реагированию.

В соответствии с Международными медико-санитарными правилами глава ВОЗ в ближайшее время созовет Комитет по чрезвычайным ситуациям для выработки временных рекомендаций относительно ответных мер стран, где зарегистрирована вспышка.

Эбола унесла жизни тысяч жителей Африки

Эбола — одна из наиболее опасных вирусных геморрагических лихорадок — уже унесла тысячи жизней в Африке. Вирус Эбола впервые был обнаружен в 1976 году во время одновременных вспышек в Судане (Нзара) и Демократической Республике Конго (Ямбуку). Название болезни произошло от реки Эбола в ДРК, рядом с которой началась первая вспышка.

Самая крупная эпидемия произошла в Западной Африке в 2014–2017 годах (Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне), где заразились более 30 тыс. человек, из которых свыше 11 тыс. умерли.