ВОЗ подтвердила вспышку хантавируса на круизном судне в Атлантическом океане Лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, еще пять случаев рассматриваются как подозрительные

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила вспышку хантавируса на круизном судне в Атлантическом океане.

«ВОЗ осведомлена о ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с круизным судном, находящимся в Атлантическом океане, и оказывает необходимое содействие»,- следует из публикации на странице организации в социальной сети американской компании Х.

По данным ВОЗ, на данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, еще пять случаев рассматриваются как подозрительные. Из шести заболевших трое скончались, один пациент находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.

Проводятся детальные расследования, включая дополнительные лабораторные тесты и эпидемиологические исследования, отметили в организации. Пассажирам и членам экипажа оказывается медицинская помощь и поддержка, также ведется секвенирование вируса, отметили в ВОЗ.

Как пояснили в ВОЗ, инфекции, вызванные хантавирусом, обычно связаны с воздействием окружающей среды, в частности с контактом с мочой или фекалиями инфицированных грызунов. В редких случаях возможна передача от человека к человеку. Заболевание может протекать тяжело, вызывая поражение дыхательной системы, и требует внимательного наблюдения и своевременного лечения.

«ВОЗ оказывает содействие в координации действий между государствами-членами и операторами судна по медицинской эвакуации двух пассажиров с симптомами заболевания, а также проводит полную оценку рисков для общественного здравоохранения и оказывает поддержку остальным пассажирам, находящимся на борту»,- следует из публикации.

«Оперативные и скоординированные действия имеют решающее значение для сдерживания угроз и защиты общественного здравоохранения», – говорится в заявлении Генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Гебрейесуса, опубликованном на его страничке в соцсети X.

В организации отметили, что уже уведомили национальные контактные центры в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. В ближайшее время для широкой общественности будет опубликовано официальное сообщение о вспышке заболевания.