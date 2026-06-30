ВОЗ объявила о вспышке холеры в суданском штате Западный Кордофан

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о вспышке холеры в суданском штате Западный Кордофан.

«В Судане объявлена вспышка холеры в штате Западный Кордофан. По состоянию на 20 июня 2026 года Министерство здравоохранения штата сообщило о 838 предполагаемых случаях холеры, 7 подтвержденных случаях и 117 летальных исходах»,- написал глава организации в социальной сети американской компании Х во вторник, 30 июня.

Гебрейесус обратил внимание на то, что вспышка происходит на фоне продолжающихся сбоев в работе системы здравоохранения, вызванных вооруженным конфликтом.

Он также указал на то, что перемещение населения еще больше затрудняет доступ к базовой медицинской помощи. В то же время нестабильная обстановка и ограничения доступа по-прежнему задерживают развертывание оперативных групп, а также поставку медикаментов и гуманитарной помощи, отметил глава организации.



«ВОЗ координирует меры реагирования в сфере здравоохранения совместно с партнерами, расширяя сеть центров по лечению холеры и пунктов пероральной регидратации, распространяя наборы для борьбы с холерой, устанавливая станции для мытья рук, обучая персонал по хлорированию воды, специалистов по гигиене и медицинских работников, а также оказывая поддержку в проведении санитарно-просветительской работы среди населения», — добавил Гебрейесус.