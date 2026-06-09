ВОЗ: В ДР Конго более 100 человек погибли от лихорадки Эбола Зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания

По состоянию на 8 июня в Демократической Республике Конго зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход и 19 случаев выздоровления.

Об этом заявил директор управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения ВОЗ Абдирахман Махамуд.

Представитель ВОЗ отметил, что вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури. По его словам, на этот регион приходится 487 подтвержденных случаев, что составляет 94% от общего числа зараженных.

Он пояснил, что рост числа выявленных заболевших обусловлен расширением масштабов тестирования и отслеживания контактов. Махамуд также сообщил, что продолжаются расследования для подтверждения или исключения около ста предполагаемых случаев.

Он добавил, что ВОЗ направила в ДРК более 100 специалистов, включая экспертов по логистике, эпидемиологов, а также врачей в области клинической помощи и исследователей вакцин. Кроме того, в страну доставили 40 тонн оборудования и медицинских принадлежностей.

-Эбола унесла жизни тысяч людей в Африке

Вирус Эбола, вызывающий одну из форм геморрагической лихорадки, впервые был выявлен в 1976 году одновременно в городе Нзара (Судан) и Ямбуку (ДРК).

Название болезни произошло от реки Эбола, расположенной рядом с деревней, где была зафиксирована одна из первых вспышек в ДРК.

В декабре 2013 года вирус распространился в Западной Африке. В ходе эпидемии 2014–2017 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне заразились около 30 тыс. человек, более 11 тыс. из них скончались.