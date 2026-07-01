ВОЗ: вспышка Эболы в ДР Конго стала самой быстро распространяющейся в Африке С начала эпидемии подтверждено 1274 случая заражения, зафиксированы 360 смертей

Вспышка лихорадки Эбола, объявленная 15 мая на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), стала самой быстро распространяющейся вспышкой Эболы в Африке по числу случаев, зафиксированных в первый месяц, сообщили международные органы здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев, зарегистрированных в первый месяц, достигло самого высокого уровня среди всех ранее известных вспышек Эболы на континенте.

По данным ВОЗ, нынешняя вспышка, вызванная вирусом Эбола вида Bundibugyo, является 17-й вспышкой Эболы в ДР Конго с 1976 года.

Согласно последним данным министерства здравоохранения ДРК, в стране подтверждено 1274 случая заражения, число погибших достигло 360 человек. Очагом вспышки остается провинция Итури, при этом случаи также зафиксированы в провинциях Северное Киву и Южное Киву.

Медицинские службы продолжают отслеживание контактов, однако появление новых случаев свидетельствует о том, что вспышка пока не взята под контроль.

ВОЗ отмечает, что ускоренному распространению способствовали позднее выявление первых случаев, несвоевременное обращение за медицинской помощью, проблемы безопасности, а также распространение ложных представлений о болезни в отдельных районах.

Сложности в борьбе с эпидемией также связаны с деятельностью вооруженных группировок, которые затрудняют работу медицинских команд.

Отмечается, что на данный момент не существует утвержденной вакцины или специфического лечения против вируса Эбола вида Bundibugyo. Специалисты подчеркивают, что наиболее эффективным методом повышения выживаемости является ранняя диагностика и проведение поддерживающей терапии.

ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) предупреждают о риске распространения инфекции за пределы ДРК. В частности, указывается на угрозу для Уганды, Руанды, Бурунди, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Республики Конго, Танзании, Замбии, Анголы и Кении.

По данным Africa CDC, вспышка может представлять риск как минимум для 10 стран региона из-за интенсивного трансграничного перемещения населения. Организация призвала усилить санитарный контроль на границах, расширить лабораторные мощности и укрепить систему эпиднадзора.

Вирус Эбола впервые был выявлен в Африке в 1976 году практически одновременно на территории нынешних ДР Конго и Южного Судана. С тех пор он периодически вызывал крупные эпидемии в странах Центральной и Западной Африки.

Наиболее масштабная вспышка произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке, где заразились более 28 тысяч человек, более 11 тысяч скончались. В ДР Конго одна из крупнейших эпидемий была зафиксирована в 2018–2020 годах: 3481 случай заражения и 2299 летальных исходов.

ВОЗ оценивает средний уровень летальности Эболы примерно в 50%, однако в зависимости от штамма он варьируется от 25% до 90%. Вирус передается при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей или зараженными предметами, а также при контакте с дикими животными. Воздушно-капельный путь передачи отсутствует.

Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 21 дня. Основные симптомы включают высокую температуру, слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле, а в тяжелых случаях — рвоту, диарею и внутренние кровотечения.

