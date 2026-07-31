Турецкий кардиолог предупредил о риске серьезных заболеваний сердца у детей после невылеченных инфекций горла

Бета-стрептококк у детей может привести к развитию заболеваний сердечных клапанов Турецкий кардиолог предупредил о риске серьезных заболеваний сердца у детей после невылеченных инфекций горла

Специалист по детской кардиологии Университетской больницы Medipol Bahçelievler профессор доктор Йылмаз Йозгат заявил, что частые инфекции горла в детском возрасте при отсутствии лечения могут спустя годы привести к серьезным заболеваниям сердца.

В заявлении больницы, где приводятся слова Йозгата, отмечается, что некоторые заболевания, которые могут восприниматься как обычная инфекция горла, способны вызвать у детей серьезные осложнения, вплоть до поражения сердечных клапанов.

По словам специалиста, острая ревматическая лихорадка, которая может развиться после инфекций, вызванных бета-гемолитическим стрептококком, при несвоевременном выявлении может привести к постоянным заболеваниям сердечных клапанов.

«Основной причиной острой ревматической лихорадки является бета-стрептококк. Дети, особенно в школьном возрасте, могут заражаться этим микробом друг от друга воздушно-капельным путем. Когда бета-стрептококк оседает в горле, он вызывает инфекцию с высокой температурой, и в этот период очень важно своевременное лечение антибиотиками», — отметил Йозгат.

Он рассказал, что заболевание может начинаться с болей в суставах.

«У некоторых детей примерно через 2–3 недели после бета-инфекции горла могут появиться отеки и боли в коленях и лодыжках. У некоторых детей одновременно может происходить повреждение сердечных клапанов. Поражение суставов обычно проходит без последствий, однако заболевание сердечных клапанов становится постоянным, и каждая последующая бета-инфекция может еще больше ухудшать их состояние. В итоге в возрасте 20–30 лет может потребоваться операция на сердечных клапанах», — сказал врач.

- «При раннем лечении постоянного повреждения можно избежать»

Йозгат отметил, что заболевание иногда выявляется только спустя годы.

По его словам, пациентов часто направляют к кардиологам после того, как во время обследования врачи слышат шумы в сердце.

Специалист подчеркнул важность ранней диагностики в острой фазе заболевания.

«Когда с помощью эхокардиографии мы выявляем утечку в сердечном клапане, можем понять, что это связано с инфекциями горла, которые в прошлом не были правильно пролечены. Если начать лечение на ранней стадии, постоянного повреждения можно избежать», — заявил он.

Йозгат также отметил, что родители нередко принимают боли в суставах у детей за обычные боли роста.

Он подчеркнул, что ранняя диагностика помогает предотвратить необходимость будущих операций на клапанах.

«Если у ребенка развивается недостаточность клапана, ему может потребоваться профилактическое лечение антибиотиками в виде инъекций каждые 21 день на протяжении многих лет, чтобы новые бета-инфекции не ухудшали состояние клапана. Особенно важно, чтобы дети старше трех лет проходили обследование у детского кардиолога и эхокардиографию», — добавил Йозгат.