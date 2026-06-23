Австралия решила сохранить использование гербицида паракват, запрещенного более чем в 70 странах Ученые и организации, занимающиеся изучением болезни Паркинсона, раскритиковали это решение

Австралия приняла решение продолжить использование гербицида паракват, запрещенного более чем в 70 странах из-за возможной связи с болезнью Паркинсона, введя при этом дополнительные ограничения на его применение.

Австралийское управление по пестицидам и ветеринарным препаратам (APVMA) объявило о своем решении в отношении параквата и схожего по свойствам химического вещества диквата после многолетнего рассмотрения вопроса.



Согласно принятому решению, оба вещества продолжат использоваться в сельском хозяйстве Австралии, однако условия их применения будут ужесточены с целью минимизации рисков для дикой природы и окружающей среды.

Глава APVMA Скотт Хансен сообщил, что специалисты проанализировали сотни научных исследований и долгосрочных данных.



По его словам, несмотря на отсутствие доказанной причинно-следственной связи между использованием параквата и болезнью Паркинсона, были приняты дополнительные меры из-за потенциального воздействия препарата на пользователей и животных.

Как сообщает ABC News, ученые и организации, занимающиеся изучением болезни Паркинсона, подвергли критике это решение.

Между тем фермеры выступают против полного запрета препарата, отмечая его важную роль в борьбе с сорняками при выращивании зерновых культур, хлопка, сахарного тростника и садоводческой продукции.

Паракват, отличающийся высокой токсичностью и находящийся в центре дискуссий о его возможной связи с болезнью Паркинсона, в настоящее время запрещен более чем в 70 странах, включая государства Европейского союза, Великобританию и Китай.