Проведение ЧМ-26 по футболу в Северной Америке сопровождалось дискуссиями о том, насколько американская модель организации спортивных мероприятий изменила сложившийся формат самого масштабного футбольного турнира

Чемпионат мира по американским правилам: как индустрия развлечений США изменила главный футбольный турнир Проведение ЧМ-26 по футболу в Северной Америке сопровождалось дискуссиями о том, насколько американская модель организации спортивных мероприятий изменила сложившийся формат самого масштабного футбольного турнира

Бекир Ильхан из Университета Цинциннати написал статью для агентства «Анадолу» аналитическую статью о том, как американская спортивная культура отразилась на организации прошедшего в Северной Америке чемпионата мира по футболу 2026 года.

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Проведение чемпионата мира по футболу 2026 года в Северной Америке сопровождалось дискуссиями о том, насколько американская модель организации спортивных мероприятий изменила сложившийся формат самого масштабного футбольного турнира.

Еще до старта мундиаля возникли дебаты, связанные с его организацией. Среди наиболее обсуждаемых эпизодов - отказ во въезде сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану, перенос подготовки сборной Ирана на территорию Мексики из-за военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном, а также усиленные меры безопасности в отношении членов сборных ряда стран. Резонанс вызвало и решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку, назначенную нападающему сборной США Фоларину Балогуну, что породило разговоры о возможных привилегиях для хозяев турнира.

Каждое первенство мира отражает культуру страны-организатора, однако в случае с США многие нововведения были восприняты как попытка адаптировать футбол к американской индустрии развлечений.

В частности, критику вызвали обязательные паузы для питья воды, увеличение перерыва финального матча почти до 30 минут и организация масштабного шоу между таймами. Многие болельщики сочли, что подобные изменения продиктованы прежде всего коммерческими интересами и рекламой, а не заботой о спортсменах.

Мировой футбол уже давно является элементом гигантской коммерческой индустрии, однако привлекательность этого вида спорта по-прежнему строится на устоявшихся традициях и органичном характере соперничества. Именно отход от этих устоявшихся принципов, а не сама коммерциализация, стал причиной негативной реакции части футбольной аудитории.

Попытка приблизить чемпионат мира к американской спортивной модели вызвала неоднозначную оценку. Несмотря на статус США как одной из ведущих спортивных держав, футбол в этой стране остается менее популярным, чем соревнования NBA, NFL или MLB. Чемпионат мира 2026 года, как и проводившийся в Соединенных Штатах ЧМ 1994 года, не смог существенно изменить отношение американской аудитории к футболу, а большинство нововведений не нашли широкой поддержки у болельщиков в других странах мира.

[Бекир Ильхан - аспирант кафедры политологии Школы государственной и международной политики Университета Цинциннати..]

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