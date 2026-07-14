Саммит НАТО в Анкаре и ось Россия-Китай 36-й саммит НАТО продемонстрировал конструктивную роль Турции в условиях обострения глобальной напряженности

Посол Омер Фарук Доган написал аналитическую статью для агентства «Анадолу», рассказывающую о влиянии Турции, продемонстрированном на саммите НАТО в Анкаре, а также об отношениях между Китаем и Россией.

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Прошедший 7-8 июля в Анкаре 36-й саммит НАТО стал важным дипломатическим событием, продемонстрировавшим конструктивную роль Турции и ее способность выступать посредником в условиях обострения глобальной напряженности. Особое значение форуму придало участие президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что решающим фактором для его участия в саммите НАТО стало приглашение Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и поблагодарил турецкого лидера за высокий уровень организации встречи в Анкаре.

Усилия Анкары по урегулированию российско-украинского конфликта, деэскалации между США, Израилем и Ираном, а также попытки не допустить дальнейшей эскалации войны в Газе укрепили международные позиции Турции как посредника.

Что касается отношений России и Китая, то западные санкции против Москвы, растущие энергетические потребности Пекина и торговое противостояние Китая с США и Евросоюзом способствуют дальнейшему сближению двух стран. С 2020 года Москва и Пекин расширяют взаимодействие в торговой, военной и технологической сферах, а в западных СМИ регулярно появляются сообщения о развитии стратегического партнерства, включая сотрудничество в области искусственного интеллекта, беспилотных технологий и противодействия спутниковым системам связи.

Очередная встреча высокопоставленных представителей России и Китая, запланированная в Санкт-Петербурге, может стать новым этапом укрепления двусторонних отношений и привлечь повышенное внимание международного сообщества.

Решения, принятые на саммите НАТО в Анкаре, а также упоминания в итоговой декларации войны России против Украины и конфликта между США, Израилем и Ираном свидетельствуют о формировании новой архитектуры региональной безопасности.

Благодаря сбалансированным отношениям с США, ЕС, Россией, Китаем, Украиной и странами Персидского залива Турция остается одним из немногих государств, способных поддерживать диалог между противостоящими сторонами. Успешное проведение саммита НАТО в Анкаре подтвердило дипломатический потенциал Турции и укрепило ее позиции как одного из ключевых посредников в международных кризисах.

[Омер Фарук Доган, посол Турецкой Республики.]

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