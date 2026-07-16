Массовый ажиотаж вокруг похорон Хаменеи можно объяснить участием двух основных групп. К первой относятся те, кто поддерживает режим при любых обстоятельствах. Вторую составляют граждане, считающие нападение США на Иран несправедливым

Похороны Хаменеи: религиозные ритуалы и политические послания Массовый ажиотаж вокруг похорон Хаменеи можно объяснить участием двух основных групп. К первой относятся те, кто поддерживает режим при любых обстоятельствах. Вторую составляют граждане, считающие нападение США на Иран несправедливым

Исследователь внешней политики Фонда политических, экономических и социальных исследований SETA Исмет Хорасанлы специально для агентства «Анадолу» написал аналитическую статью, в которой рассмотрел события, связанные с похоронами бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и их возможные последствия.

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Бывший духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в первый день начатых Израилем и США 28 февраля 2026 года атак на Иран. Вместе с ним в результате нападения погибли его внук, невестка, зять и дочь. Поэтому во время траурных церемоний вместе с гробом Хаменеи провозили и гробы других членов его семьи.

Церемония началась в субботу, 4 июля, и завершилась в четверг, 9 июля. Траурные мероприятия прошли не только в Тегеране и Куме, но и в иракских городах Наджаф и Кербела.

По данным агентства Fars, в продолжавшихся шесть дней церемониях приняли участие в общей сложности 42 млн человек. Новый духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не смог присутствовать на церемонии, а бывшие президенты Мохаммад Хатами и Хасан Роухани приглашены не были.

В церемонии приняли участие не только представители Ирана, но и официальные делегации из многих стран мира. Пакистан, Таджикистан, Грузия, Армения и Туркменистан были представлены руководителями государств, а Россия, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты высокопоставленными делегациями.

Турцию представляли вице-президент Джевдет Йылмаз и сопровождавшая его делегация.

Похороны состоялись примерно через четыре месяца после гибели Хаменеи. В отличие от церемоний, обычно проводимых в связи со смертью других государственных деятелей, траурные мероприятия не ограничились Тегераном и прошли также в городе Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде.

После завершения церемоний Хаменеи и члены его семьи были похоронены на территории мавзолея имама Резы. Это свидетельствует о том, что похороны носили не только религиозный характер, но и были наполнены политическими мотивами.

- Политические мотивы, стоявшие за церемонией

В последнее время Иран часто становился предметом дискуссий в связи с утверждениями о том, что власти страны утратили общественную легитимность.

Согласно опубликованному в августе 2025 года докладу GAMAAN, уровень неприятия режима в среднем составлял около 70%. Отмечалось, что во время протестов после гибели Махсы Амини этот показатель достигал 81%.

В последние годы было опубликовано множество исследований, схожих с докладом GAMAAN. Учитывая, что большинство из них подготовлено иранцами, проживающими за рубежом, очевидно, что их авторы занимают критическую позицию по отношению к иранскому режиму.

Однако, несмотря на предвзятость подобных исследований, следует признать, что они отчасти отражают атмосферу, существовавшую в Иране до войны. В последние годы легитимность режима постепенно снижалась из-за трудностей повседневной жизни, прежде всего экономических проблем.

Незадолго до начала войны, развязанной США и Израилем, в стране проходили протесты, вызванные ростом стоимости жизни и резким повышением курса иностранной валюты. Участники акций критиковали политику властей.

В такой обстановке начало войны со стороны США и Израиля усилило национальные чувства, отодвинуло экономические проблемы на второй план и способствовало объединению населения вокруг национального флага.

В течение 40-дневной войны ударам подверглись многочисленные гражданские объекты, в том числе нефтяные предприятия, сталелитейные заводы и мосты.

Действия Израиля и США опровергли их заявления о поддержке иранского народа и продемонстрировали, что их основной целью является Иран как единое государство.

Осознав это, иранское общество, даже не поддерживая режим, сплотилось вокруг руководства, которое фактически оказалось в роли защитника страны. В результате чувство национального единства и стремление защитить государство стали усиливаться.

Одним из наиболее ярких примеров стало то, как ближе к завершению войны, после заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по иранским мостам и объектам водоснабжения, жители начали собираться у мостов и дежурить там.

В столь чувствительной обстановке иранские власти решили воспользоваться режимом прекращения огня, установленным на основании подписанного с США меморандума о взаимопонимании, и организовать похороны духовного лидера Хаменеи.

Принимая это решение, руководство Ирана стремилось не только исполнить религиозный и традиционный обряд, но и максимально использовать возникшие в обществе национальную солидарность и антиамериканские настроения.

Именно поэтому была организована масштабная траурная церемония, продолжавшаяся шесть дней.

При этом примечательно, что во время проведения похоронных мероприятий США вновь начали наносить удары по Ирану. В этом контексте действия Вашингтона можно расценивать как ответное политическое послание.

Кроме того, церемонии прошли не только в Иране, но и в имеющих символическое значение Кербеле и Наджафе.

Таким образом, Тегеран, с одной стороны, продемонстрировал свое влияние в Ираке, а с другой стремился удовлетворить сторонников Хаменеи, проживающих в этой стране.

Согласно шиитской традиции, последователи религиозного авторитета могут находиться в разных странах и регионах независимо от государственных границ. Предполагается, что у Хаменеи имелось значительное число последователей в Ираке.

С точки зрения вероучения борьба имама Хусейна в пустыне Кербела имеет особое значение для шиитов.

Известно, что во время событий в Кербеле имам Хусейн и его сторонники, несмотря на численное меньшинство, отказались сдаться и до конца сражались за то, во что верили.

В связи с этим многие иранские мыслители сравнивали войну Ирана с США и Израилем с событиями в Кербеле, а Хаменеи называли героем этой войны.

Поэтому перевозка тела Хаменеи в Кербелу имела также важное мифологическое и символическое значение.

- Участники церемонии и адресованные обществу послания

Массовый интерес к похоронам Хаменеи можно разделить на две основные категории.

Первую составляют сторонники режима, формирующие его основную социальную базу и поддерживающие власти при любых обстоятельствах.

Эта группа, известная в Иране как ультраконсервативная, выступает за сохранение основополагающих принципов Иранской революции и отвергает любые уступки в этом вопросе.

Входящие в нее силы, в том числе Фронт устойчивости, отрицательно относятся к переговорам Ирана с США и требуют отомстить за гибель Хаменеи.

Принимая активное участие в похоронах, представители этой группы стремились продемонстрировать собственную силу. После церемонии призывы к возмездию действительно стали звучать заметно чаще.

Вторую группу составляют граждане, которые считают нападение США на Иран несправедливым и выступают против него.

Даже не поддерживая иранский режим, они не желают вмешательства иностранных сил в дела своей страны и отвергают атаки США и Израиля на Иран.

Проведение похорон вскоре после окончания войны способствовало активному участию этой части общества и позволило ей открыто выразить общее недовольство политикой США.

Иранские власти воспользовались возникшим в обществе возмущением, превратив церемонию в своеобразную демонстрацию силы.

Тем самым руководство страны бросило вызов как утверждениям о снижении его легитимности, так и предположениям о возможном распаде Ирана.

[Исмет Хорасанлы - исследователь внешней политики SETA]

* Мнения, изложенные в статье принадлежат автору и могут не отражать редакционную политику агентства «Анадолу».