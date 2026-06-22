О чем говорили участники саммита лидеров ЕС в отношении будущего Европы? Становится очевидным, что разногласия между США и их европейскими союзниками, наблюдавшиеся в последние годы, начали значительно уменьшаться

Преподаватель Стамбульского университета Айдын профессор Тарык Огузлу, подготовил для «АА Аналитика» анализ итогов саммита лидеров Европейского союза (ЕС), состоявшегося 18–19 июня в Брюсселе.



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Два важных саммита, прошедших один за другим в июне 2026 года, дали важные подсказки относительно того, в каком направлении будет двигаться западный мир в ближайшие годы. Саммит лидеров Европейского союза (ЕС), состоявшийся в Брюсселе 18–19 июня сразу после саммита «Большой семерки» (G7), прошедшего 15–17 июня в французском городе Эвиан-ле-Бен, заслуживает тщательного анализа не только с точки зрения принятых решений, но и с точки зрения будущего трансатлантических отношений



Если сравнительно проанализировать итоговые заявления этих двух саммитов, выступления лидеров и основные темы повестки дня, становится очевидным, что разногласия между США и их европейскими союзниками, наблюдавшиеся в последние годы, начали значительно уменьшаться. Однако ещё более важно то, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе страны-члены чётко обозначили, каким они видят будущее Европы в сферах безопасности, экономики и внешней политики.

- Сигналы от «Большой семерки» в Брюссель



Саммит «Большой семерки» стал важным этапом предварительной подготовки к этому процессу. На саммите, прошедшем под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры проявили особую осторожность, чтобы не допустить повторения напряженности, которая время от времени возникала в предыдущие годы. Были учтены приоритеты президента США Дональда Трампа, избегались полемики, которые могли бы поставить под угрозу будущее трансатлантических отношений, и предпочтение отдавалось дипломатическому языку, подчеркивающему общие интересы.



Специальный ужин, устроенный Макроном в честь Трампа в Версальском дворце, также имел символическое значение с этой точки зрения. Встреча двух лидеров, состоявшаяся здесь, была примечательна не только с точки зрения двусторонних отношений, но и с точки зрения будущего трансатлантических отношений. Кроме того, подписание Исламабадского соглашения в конце визита во Францию свидетельствовало о том, что европейские лидеры также стремятся снизить трансатлантическую напряженность, возникшую в связи с Ираном. Поскольку мы стали свидетелями того, как Трамп обвинил европейских членов НАТО в том, что они оставили США в одиночестве перед лицом Ирана, мы увидели, что стороны пытаются оставить позади неприятные моменты, вызванные этой ситуацией. То, что на саммите не поднимались вопросы о Гренландии и о попытках США сократить своё военное присутствие в Европе, также можно интерпретировать в этом ключе.

Однако главная значимость саммита «Большой семерки» заключается в том, что он создал общую политическую атмосферу для саммита лидеров ЕС, прошедшего в Брюсселе. Действительно, если сравнить итоговые заявления обоих саммитов, можно заметить значительное сходство в вопросах, касающихся Украины, России, Китая, а также экономики, безопасности и обороны.



— Что стояло на повестке дня европейских лидеров?



Главным вопросом повестки дня саммита в Брюсселе стала Украина. Лидеры ЕС заявили о продолжении политической, экономической и военной поддержки Украины. Было решено сохранить санкции в отношении России, продвигать процесс вступления Украины в ЕС и укреплять европейскую оборонную промышленность с учетом потребностей Украины.



Участие президента Украины Владимира Зеленского в этом саммите после саммита «Большой семерки» было важно с этой точки зрения. На саммите Зеленский рассказал о достигнутых Украиной в последнее время успехах на поле боя и подробно описал гуманитарную катастрофу в своей стране. Продолжение в Брюсселе дипломатических контактов, начавшихся на саммите «Группы семи», свидетельствует об укреплении координации между США и Европой по вопросу Украины. Видно, что в последнее время Европа побуждает США брать на себя большую ответственность в вопросе Украины, а Вашингтон, в свою очередь, демонстрирует более конструктивную позицию по сравнению с прошлым. В этом контексте ни для кого не должно стать сюрпризом, что в ближайшие дни и ЕС, и США окажут Украине более активную поддержку.

Однако главной темой, определившей важность саммита лидеров ЕС, стала не Украина, а стратегическая автономия Европы. В рамках саммита лидеры ЕС приняли важные решения, направленные на укрепление общей оборонной промышленности, увеличение военно-производственных мощностей и сокращение зависимости от внешних источников в сфере критически важных технологий.



- Дилемма ЕС



С одной стороны, есть Европа, которая хочет, чтобы США оставались приверженными европейской безопасности, и считает «зонтик безопасности», обеспечиваемый НАТО, незаменимым; с другой стороны, существует идея построения такой Европы, которая учитывает все возможные сценарии будущего и при необходимости сможет обеспечить свою безопасность без зависимости от США или НАТО. Фактически именно в этом и заключается основная дилемма, с которой сегодня сталкивается Европа.



Однако было бы неверно интерпретировать стремление Европы к стратегической автономии как отдаление от США. Точнее сказать, Европа стремится действовать совместно с США, но в то же время пытается создать потенциал, позволяющий ей стоять на собственных ногах. Решения, принятые в отношении Китая, также подтверждают этот подход. ЕС не намеревается полностью разрывать экономические связи с Китаем. Однако он стремится снизить чрезмерную зависимость в таких критически важных секторах, как добыча ценных металлов и «зеленая» энергетика, создать альтернативные цепочки поставок и стать более устойчивым к экономическому давлению. Такой подход не означает полного одобрения политики США в отношении Китая. Однако Европа больше не рассматривает Китай исключительно как экономического партнера и в вопросах экономической безопасности ориентируется на Вашингтон.

В итоге, саммиты «Большой семерки» и ЕС, состоявшиеся в июне 2026 года, свидетельствуют о том, что трансатлантические отношения скорее переосмысливаются, чем укрепляются. Однако, похоже, что основная история этого нового этапа теперь будет писаться в Брюсселе. ЕС, хотя и стремится занять место рядом с США, хочет быть не просто актором, остающимся, как раньше, в тени США, а партнером, разделяющим с ними ответственность и способным при необходимости действовать самостоятельно. Поэтому решения, принимаемые в Брюсселе, по всей видимости, будут определять не только будущее Европы, но и будущее трансатлантических отношений.



[Профессор Тарык Огузлу, преподаватель Стамбульского университета Айдын.]



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