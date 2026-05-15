Отношения между Турцией и Казахстаном: от стратегического взаимодействия к многостороннему сотрудничеству Братские узы между Турцией и Казахстаном создают условия для развития экономической координации и стратегического согласования

Эксперт по международным отношениям, доцент Халит Хамзаоглу написал для «AA Аналитика» статью о визите президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан и о его значении.

Визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану по приглашению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева имеет большое значение с точки зрения дальнейшего углубления стратегического сотрудничества между двумя государствами. Современное состояние двусторонних отношений между Турцией и Казахстаном и перспективы их развития являются одними из основных тем визита. В рамках визита состоялось шестое заседание Совета высокого уровня по стратегическому сотрудничеству. В ходе этого мероприятия между двумя странами было подписано 13 соглашений. Кроме того, 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит на тему «Искусственный интеллект и цифровая трансформация», в котором примут участие лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Углубляется ли экономическое сотрудничество между Турцией и Казахстаном?

Одним из основных пунктов повестки дня в отношениях между Турцией и Казахстаном является экономическое сотрудничество. Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана. В 2025 году объем торговли между двумя братскими странами вырос на 9%. В этом контексте предполагается укрепление механизмов экономического и торгового сотрудничества. Поддержание координации в сфере торговли и экономического сотрудничества является одним из важных факторов, способствующих укреплению двусторонних отношений. Объем торговли между Турцией и Казахстаном составляет 10 миллиардов долларов. Лидеры двух стран ставят перед собой цель довести объем торговли до 15 миллиардов долларов.

В рамках этой цели визит президента Эрдогана открыл широкие возможности для углубления экономического сотрудничества. В 2025 году Турция инвестировала в экономику Казахстана около 390 миллионов долларов. За последние 20 лет эта цифра превысила 6 миллиардов долларов. Было запущено 98 совместных проектов в таких областях, как строительство, легкая промышленность, металлургия, транспорт и логистика, производство лекарств и электронных устройств. Стремясь диверсифицировать сотрудничество в энергетике, Казахстан активно использует нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» для экспорта нефти. Проект комбинированной теплоэлектростанции в Кызылорде, реализованный благодаря инвестициям компании «Акса Энерджи», открывает новые возможности для развития сотрудничества в энергетической сфере. Станция мощностью 240 мегаватт (МВт) будет обеспечивать потребности в электроэнергии и теплоснабжении Кызылординской области Казахстана.

Еще одним важным направлением отношений между Турцией и Казахстаном является сотрудничество в области сельского хозяйства. К концу 2025 года объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Турцией и Казахстаном вырос более чем на 25% и достиг примерно 360 миллионов долларов. Сферы энергетики и транспорта играют ведущую роль в отношениях между двумя государствами.

В последние годы между двумя братскими государствами налаживается тесное сотрудничество в сфере оборонной промышленности. 10 мая 2022 года в Анкаре между Турецким акционерным обществом авиационной и космической промышленности (TUSAŞ) и компанией «Казахстан Инжиниринг» был подписан меморандум о производстве, техническом обслуживании и ремонте беспилотных летательных аппаратов (БЛА) ANKA в Казахстане. Таким образом, Казахстан стал первой страной, где будет осуществляться производство БПЛА ANKA за пределами Турции. На последней встрече между двумя странами также было подписано «Соглашение о создании совместного предприятия по производству и техническому обслуживанию беспилотных летательных аппаратов ANKA».

Маршрут, соединяющий две страны: «Срединный коридор»

Казахстан, являющийся одним из ключевых участников евразийской интеграции, придает большое значение «Срединному коридору» с точки зрения экономического развития. В связи с этим осуществляются значительные инвестиции в развитие инфраструктуры и модернизацию автомобильных и железнодорожных магистралей. Увеличение грузопотока по Срединному коридору становится все более привлекательным на фоне различных геополитических изменений. В 2025 году по Срединному коридору было перевезено 4 млн тонн грузов. В ближайшие годы планируется увеличить объем транзита по этому маршруту до 10 млн тонн. Координация действий Турции и Казахстана на линии Срединного коридора имеет большое значение с точки зрения обеспечения региональной связности.

Растущая неопределенность в международной системе оказывает значительное влияние на стабильность, благосостояние и предсказуемость, а также определяет их направление. Для того чтобы дать сильный и правильный ответ на происходящие региональные и глобальные кризисы, необходимы новые механизмы сотрудничества. В этом контексте тюркский мир уделяет приоритетное внимание реализации совместных стратегий для устранения упомянутой неопределенности. Развитие механизмов сотрудничества между странами тюркского мира на основе взаимосвязанности способствует построению более предсказуемого регионального порядка. Данный региональный порядок отличается содержанием, в котором на первый план выходят концепции стабильности, возрождения и созидания в противовес растущей неопределенности. Взаимосвязанность между странами тюркского мира создает возможности для формирования общих областей деятельности в таких стратегических вопросах, как энергетика, транспорт, инвестиции, развитие, торговля, цифровизация и коммуникации. Эти области совместных действий способствуют дальнейшей консолидации тюркских государств и облегчают их решительный ответ на растущие угрозы. Потенциал взаимосвязанности тюркского мира открывает огромные экономические возможности для каждого из тюркских государств. Эти возможности важны и в контексте реализации долгосрочных проектов, поскольку обеспечение бесперебойной взаимосвязанности ускорит развитие конкретного сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

Растущее партнерство между Турцией и Казахстаном

Казахстан является весьма важным игроком с точки зрения превращения тюркского мира в глобального игрока. Располагаясь в стратегическом месте на пересечении Востока и Запада, Казахстан еще больше укрепляет свой потенциал благодаря эффективным механизмам сотрудничества, созданным с Турцией. Как Турция, так и Казахстан уделяют приоритетное внимание обеспечению взаимосвязанности в рамках существующего геоэкономического порядка и внедрению новых моделей стабильности. Данный приоритет способствует тому, что два братских государства действуют в различных направлениях, руководствуясь общей стратегической повесткой дня.

Визит президента Эрдогана в Астану имеет большое значение как для двусторонних отношений, так и в контексте ОТГ. Были предприняты шаги по дальнейшему углублению стратегического сотрудничества между Турцией и Казахстаном и налаживанию нового сотрудничества в различных областях. В этом контексте были подписаны важные соглашения о сотрудничестве в различных областях. В частности, соглашения, заключенные в энергетической сфере, выведут экономическое сотрудничество между двумя государствами на новый уровень. Принятие конкретных мер в этом направлении еще больше укрепит стратегическую согласованность между двумя братскими государствами.

Кроме того, сотрудничество в сфере торговли и промышленности было укреплено новыми соглашениями. Расширение сотрудничества в области оборонной промышленности также стало одним из пунктов повестки дня визита. Были подписаны соглашения, которые позволят сделать новые шаги по углублению сотрудничества между Турцией и Казахстаном в сфере культуры и образования.

Братские узы между Турцией и Казахстаном создают условия для развития экономической координации и стратегического согласования. Набирающее обороты развитие отношений между Турцией и Казахстаном является фактором стабильности не только в региональном, но и в глобальном масштабе. Формирование региональной основы, ориентированной на стабильность, способствует обеспечению предсказуемости в геополитической обстановке, где царит неопределенность. Стратегическая согласованность между Анкарой и Астаной позволяет устранять геополитические разломы, неопределенности и вызовы на севере и юге.

[Доцент Халит Хамзаоглу, академик-специалист по международным отношениям.]

* Мнения, выраженные в статье, принадлежат автору и могут не отражать редакционную политику агентства «Анадолу».